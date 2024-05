Rodez : une collaboration inédite est née entre le lycée Foch et le roller hockey

Dans le cadre d’une collaboration inédite entre le lycée Ferdinand-Foch et le Rodez roller hockey, les élèves de la classe de 1’Agora ont récemment pris part à un projet de développement de compétences transverses.

Cette initiative, composée de quatre séances de deux heures, a offert aux élèves une opportunité unique de s’engager dans des activités de roller et de hockey.

L’objectif principal de ces sessions est d’encourager les élèves à explorer de nouvelles voies et à développer des compétences dans des domaines qu’ils ne maîtrisaient (peut-être) pas encore pleinement. Chaque séance a été structurée de manière à permettre aux élèves de suivre leur progression, d’observer leurs comportements et leurs réactions, ainsi que de réfléchir sur leurs processus d’apprentissage. Les enseignants et les coachs du Rodez roller hockey apportent leur expertise pour encadrer les élèves tout au long du projet, offrant des conseils et des encouragements pour les aider à repousser leurs limites et à atteindre leurs objectifs.

Cette expérience enrichissante a permis aux élèves de développer non seulement des compétences professionnelles, mais aussi leurs compétences sociales et émotionnelles. À la fin de la première séance, les élèves ont pu témoigner de leur progression et de leur évolution, illustrant ainsi l’impact positif de ce projet sur leur développement personnel.

Le partenariat entre le lycée Ferdinand Foch et le Rodez roller hockey continue de démontrer l’importance des initiatives interdisciplinaires et collaboratives pour offrir aux élèves des expériences d’apprentissage enrichissantes et significatives.

Merci à Eliott Lawton, Arnaud Gilet, Nina Gilet, Pascal Medina, Lucas Medina et Eloïse Mouly pour leur investissement.

Témoignage d’un élève recueilli à la suite de la première séance :

"Moi qui n’ai pas vraiment confiance en moi-même, cette première session m’a appris à me faire confiance. Je me suis dit "je peux le faire" et je me suis motivée. J’ai également appris à réfléchir avant de réaliser des choses et que dans la vie de tous les jours ça peut aussi marcher comme cela. J’ai appris que malgré être tombée plein de fois, il faut toujours se relever et essayer jusqu’à y être arrivé. C’est comme ça dans la vie de tous les jours, on doitsimplement remplacer les rollers par autre chose et ça revient au même".