"Une expérience à faire" : à Rodez, ambiance européenne avec les Europass

Ces formations concernent une grande parie des corps de métiers.

Apprentis, maîtres d’apprentissage, employeurs et le personnel du Campus impliqué dans la mobilité européenne des apprentis se sont retrouvés il y a peu pour la remise des Europass.

Les apprentis qui ont bénéficié, entre 2022 et 2024, d’un stage professionnel en Europe grâce au programme Erasmus + ont en effet été mis à l’honneur.

Une manière aussi pour le président Pierre Azémar de souligner l’importance de la mobilité européenne au Campus des Métiers. Une mobilité qui permet de découvrir un nouvel environnement de travail, un nouveau pays et d’échanger sur le métier.

Au-delà de mobilités sortantes, le Campus accueille également de jeunes européens.

C’est une réelle opportunité pour les apprentis d’aller voir comment leur métier est pratiqué dans un autre pays. Cela est notamment possible grâce à l’accord de l’entreprise formatrice qui laisse partir son apprenti 15 jours et aux différents financements (Erasmus +, Région Occitanie et Opco).

Les stages se sont déroulés dans les pays européens suivants : Irlande, Malte, Lettonie, Finlande, Italie, Grèce, Belgique pour les apprentis mécaniciens, mécaniciens poids lourds, carrossiers, coiffeurs, esthéticiennes, bouchers, cuisiniers, serveurs, glaciers, menuisiers, couvreur, installateur sanitaire et thermique, soit en autonomie, soit avec un groupe accompagné par un enseignant.

"Une expérience à faire et à refaire…"

Bilan de cette soirée de remises des Europass où il y eut beaucoup d’échanges : c’est une expérience unique, à faire et à refaire et à recommander aux autres apprentis !

Notez que pour ce qui concerne le campus des métiers, la mobilité européenne cela représente en chiffres : plus de 150 apprentis partis depuis 2009 ; 22 apprentis partis en 2022-2023 ; 26 apprentis partis en 2023-2024 ; cinq Européens accueillis à Rodez en 2024 (Finlande et Lettonie) ; trois visites d’étude en Europe.