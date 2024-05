En Aveyron ce week-end, 150 spécialistes à la découverte des trésors du Rouergue

Après une première journée d’introduction sur le terrain, ces spécialistes européens de l’âge de fer prennent désormais place à l’université Champollion, avenue de l’Europe à Rodez, pour deux jours de colloque, dont voici le programme.

Aujourd’hui : 8 h 50, ouverture du congrès par Philippe Barral, président de l’Afeaf et des élus du territoire.

Le reste de la journée sera marqué par un tour d’horizon des pratiques funéraires en France et en Europe occidentale du IXe au milieu du Ve siècle avant J.-C. via des approches régionalisées.

Demain : le rendez-vous est fixé à 8 h 30. Cette journée sera cette fois-ci consacrée à l’étude du même sujet, mais cette fois-ci par une approche thématique et méthodologique. Ainsi, les débats menés par divers experts s’enchaîneront toute la journée. Et ce, jusqu’à 16 h 30, où le colloque sera clôturé. Dans la foulée l’Afeaf profitera de l’occasion pour tenir son assemblée générale et son conseil d’administration.