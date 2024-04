Ligue 2 : Rodez ne jouera plus le samedi à 19 heures, quand auront lieu les trois derniers matchs de championnat ?

La victoire de Rodez à Brest, face à Concarneau (1-2), samedi 27 avril 2024, a été acquise au beau milieu du multiplex de 19 heures. Le dernier de la saison !

Pour la première fois depuis la défaite à Caen (1-0), le Rodez Aveyron football retrouvait le chemin du traditionnel multiplex de 19 heures, le samedi soir, ce 27 avril 2024. Des retrouvailles gagnantes, le Raf l’ayant emporté à Brest, contre Concarneau (1-2). Mais cette programmation était la dernière de l’exercice !

Place aux vendredis

En effet, il n’y aura plus de multi du samedi soir ! Les 36, 37 et 38es journées se disputeront durant les prochains vendredis. Le Raf jouera toujours dans le cadre d’un multiplex, mais avec une programmation différente de celle qui fut la sienne durant la grande majorité de la saison. Pour rappel, les Ruthénois ont joué trois fois en prime, pour deux victoires à la maison face à l’ASSE (2-1) et Auxerre (2-0), et un nul à Bordeaux (2-2).

Quel programme pour le Raf ?

Le Rodez Aveyron football, qui doit fouler la pelouse de Paul-Lignon à deux reprises avant la fin du championnat, retrouvera ses supporters les 3, 10 et 17 mai donc. Voici le programme des 270 dernières minutes des protégés de Didier Santini :

Rodez – Annecy , le vendredi 3 mai à 20 heures

, le vendredi 3 mai à 20 heures Saint-Étienne – Rodez , le vendredi 10 mai à 20 heures 45

, le vendredi 10 mai à 20 heures 45 Rodez – Ajaccio, le vendredi 17 mai à 20 heures 45

Et ensuite ?

En s’imposant face à Concarneau, Rodez a solidifié sa quatrième place, synonyme de barrage à domicile contre le cinquième du championnat. Si le classement reste inchangé d’ici la 38e journée, les Ruthénois recevraient donc le Paris FC à Paul-Lignon, le mardi 21 mai à 20 heures 30.

En cas de victoire, les Sang et Or se déplaceraient sur le terrain du 3e de Ligue 2 qui, depuis ce 27 avril, n’est plus Saint-Étienne mais Angers. Une affiche qui se tiendrait à Raymond-Kopa, le vendredi 24 mai à 20 heures 30.

Quant au barrage entre le vainqueur de cette phase de play-off en Ligue 2 et le 16e de Ligue 1, il se disputera, lui, dans le cadre d’une double confrontation. Celle-ci débutera chez le pensionnaire de deuxième division, le jeudi 30 mai 2024 à 20 heures 30, pour s’achever sur le pré du club de l’élite, le dimanche 2 juin à 17 heures.