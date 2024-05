Football : l’entraîneur de Rodez, Didier Santini, nommé pour le Trophée UNFP du meilleur coach de Ligue 2

Les nommés pour les Trophées UNFP ont été révélés dans la soirée du mardi 30 avril 2024. Et le Rodez Aveyron football est représenté avec son coach Didier Santini !

Et une bonne nouvelle de plus pour le Rodez Aveyron football ! En grande forme sur le terrain, le quatrième de Ligue 2 voit sa superbe saison trouver un joli reflet aux trophées UNFP…

Didier Santini nommé !

Dans la soirée du mardi 30 avril 2024, les nommés dans ces récompenses toujours très suivies par le football français ont été dévoilés. Ils sont cinq par catégories et concernent la Ligue 1, la D1 Arkema, les footballeurs tricolores évoluant à l’étranger, et évidemment la Ligue 2. Et le Raf est représenté avec Didier Santini, qui figure parmi les nommés pour le titre de meilleur entraîneur du championnat !

Adeptes du 4-3-3, 4-4-2, offensif, défensif, en costume ou en survêt’… ils ont chacun leur style et ont défendu fièrement leurs principes de jeu toute la saison : \ud83d\udc54 O.DALL'OGLIO ? A.DUJEUX \ud83d\udc68\ud83c\udffb‍\ud83d\udd2c O.FRAPOLLI \u265f\ufe0f C.PÉLISSIER \ud83d\udc53 D.SANTINI Ils sont nommés pour le Trophée UNFP du… pic.twitter.com/KpuZ2icmEl — UNFP (@UNFP) April 30, 2024

Avec d’autres cadors

L’entraîneur né à Marseille et arrivé sur le banc de Rodez en décembre 2022, fait donc partie du gratin des coachs de Ligue 2. Et forcément, il y a du gros calibre parmi les nominés : Christophe Pélissier, aux commandes de l’AJ Auxerre, en tête et bien parti pour faire remonter le club en Ligue 1, est de la partie.

Actuellement deuxième avec Saint-Étienne, Olivier Dall’Oglio, arrivé en cours de saison pour remplacer Laurent Battles, a parfaitement redressé la mire chez les Verts et figure également parmi les nommés.

À la tête du SCO d’Angers depuis mars 2023, Alexandre Dujeux est fait aussi partie des cinq finalistes. Si son club a chuté au troisième rang lors de la 35e journée, il reste quand même prétendant à la remontée directe en Ligue 1, après la descente de l’an passé.

Enfin, Olivier Frapolli, aux commandes du Stade lavallois depuis 2019, est également nommé. Laval, qui s’était sauvé à la dernière minute lors de l’exercice 2022-2023, a d’abord impressionné, caracolant en tête du championnat avant de connaître des moments plus compliqués. Les Tangos sont sixièmes, à trois points du top 5.

En route pour les play-off ?

Mais le Rodez Aveyron football est donc représenté avec son entraîneur, aux commandes d’une équipe actuellement quatrième de Ligue 2. Sauvé in extremis la saison passée, le Raf joue les trouble-fêtes et s’est invité dans le Top 5. À trois journées de la fin, les troupes de Didier Santini comptent quatre points d’avance sur la sixième place et sont plus que jamais en lutte pour jouer les play-off.

Qui sont les autres nommés en Ligue 2 ?

Parmi les autres catégories qui figurent aux trophées UNFP, celle du meilleur joueur. Là aussi, il y a cinq prétendants :

Gauthier Hein (Auxerre)

Gaëtan Perrin (Auxerre)

Himad Abdelli (Angers)

Ilan Kebbal (Paris FC)

Alexandre Mendy (Caen)

Joueurs de foot à temps plein, coachs sportifs à temps partiel \ud83d\udcaa Ils vous ont fait faire de l’exercice pendant des mois en vous faisant lever de votre canapé à chaque éclair de génie \ud83d\udecb\ufe0f Les nommés pour le Trophée UNFP du Meilleur Joueur de @Ligue2BKT : \u26a1\ufe0f H.ABDELLI, G.HEIN,… pic.twitter.com/UOQGXqEI0t — UNFP (@UNFP) April 30, 2024

Cinq gardiens ont été nommés pour rafler le titre de meilleur portier du championnat :

Donovan Léon (Auxerre)

Gautier Larsonneur (Saint-Etienne)

Yahia Fofana (Angers)

Mamadou Samassa (Laval)

Brice Maubleu (Grenoble)

Pour un mur solide il vous faut : Des briques ? Des outils \u2692\ufe0f Des gros bras \ud83d\udcaa Sinon vous pouvez opter pour les nommés du Trophée UNFP du Meilleur Gardien de Ligue 2 BKT : Y.FOFANA, G.LARSONNEUR, D.LÉON, B.MAUBLEU et M.SAMASSA #TropheesUNFP pic.twitter.com/2mA3pNJfel — UNFP (@UNFP) April 30, 2024

Réponse le 13 mai !

Didier Santini sera-t-il le meilleur entraîneur de Ligue 2 ? Qui sera le meilleur joueur ? Et le meilleur gardien ? Réponse le lundi 13 mai dès 21 heures 05, soir de la 32e cérémonie des Trophées UNFP !