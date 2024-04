Ligue 2 : à 10 jours de la réception du Rodez Aveyron football, l’antre de Saint-Étienne affiche déjà complet !

L’AS Saint-Étienne l’a annoncé ce mardi 30 avril 2024 : à 10 jours de la réception de Rodez pour la 37e journée de Ligue 2, l’antre des Verts affiche déjà complet !

Le dernier match à domicile de Saint-Étienne dans cette saison 2023-2024 affiche (déjà) complet. Et ce sera contre le Rodez Aveyron football, le vendredi 10 mai 2024.

À guichets fermés

L’ASSE l’a annoncé ce mardi 30 avril dans la matinée : "Comme les quatre rencontres précédentes, ASSE – Rodez se jouera à guichets fermés !". Il s’agira de la dernière des Stéphanois dans leur antre de Geoffroy-Guichard. Selon ce que réservent les scénarios de la 36e, il se pourrait que ce soit le match de la remontée pour Saint-Étienne, descendu en Ligue 2 au printemps 2022, et deuxième depuis quelques jours.

? Comme les quatre rencontres précédentes, ASSE - Rodez se jouera à guichets fermés ! \ud83d\udc9a pic.twitter.com/nSl0eyUSWm — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 30, 2024

Mais dans la forme, cela ne semble pas réjouir tous les supporters des Verts, certains se plaignant d’une gestion de la billetterie plus que contestable. "Elle est catastrophique", a répliqué l’un d’eux. "Vente illimitée aux abonnés pendant 3 jours, revente sur LeBonCoin à parfois 10 fois le prix, site cassé à minuit, balcons fermés, merci pour ce fiasco !", dénonce un autre, quand un troisième déplore que "l’équipe est peut-être prête pour monter en Ligue 1 mais l’organisation du club sur la billetterie ne l’est pas assurément. Un dispositif qui incite au marché noir car pas de limite de places…"

Rodez se plaît dans le Forez

Quant à Rodez, solide quatrième du championnat, ce sera son dernier déplacement de la saison. Et autant dire que c’est un voyage qui réussit plutôt bien aux Ruthénois : l’an passé, ils s’y étaient imposés deux fois. D’abord en Coupe de France, aux tirs au but (0-0, 3-4). Et deux semaines plus tard, en championnat (0-2).

Depuis la descente de l’ASSE en Ligue 2, le Raf est invaincu face aux Verts. Les confrontations à Paul-Lignon ont débouché sur un match nul durant la saison passée (1-1) et par une victoire en août 2023. Lors du premier match à domicile des Aveyronnais, disputé en prime, la rue Vieussens avait vu les siens l’emporter 2-1.

Avant des retrouvailles ?

Ce Saint-Etienne-Rodez pourra être l’acte I d’une série de confrontations entre les deux équipes. En effet, si Rodez reste dans le Top 5 et que les Verts retombent à la 3e place d’ici la 38e journée, les deux clubs seraient susceptibles de se retrouver en play-off ! À suivre…