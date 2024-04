Ligue 2 : 74,9 %, cette statistique qui va ravir le Rodez Aveyron football dans la course aux barrages

A quatre journées de la fin, le Rodez Aveyron football est quatrième de Ligue 2 et donc virtuellement barragiste. Et une statistique tend à faire durer l’optimisme qui s’empare jour après jour de Paul-Lignon…

Quatrième avec 53 points à quatre journées de la fin, Rodez est un candidat plus que crédible aux play-off pouvant mener vers l’élite du football français. Et une statistique va ravir les hôtes de Paul-Lignon.

Un chiffre : 74,9 % !

Sur son site internet, la Ligue 2 a, en partenariat avec l’organisme Stats Perform, établi les chances pour chaque équipe de finir champion, de monter directement et de disputer les play-offs. Et autant dire que les Ruthénois peuvent avoir un grand sourire : ils ont, selon les calculs, 74,9 % de chances de finir dans le Top 5.

Rodez quatrième de Ligue 2 ?

Mieux encore. Dans le détail, la probabilité de finir 4e est la plus élevée : elle est de 47,2 %, toujours selon le site officiel du championnat et Stats Perform. Le Raf a ensuite 23,4 % de chances de finir 5e, et 4,3 % de terminer au troisième rang. Enfin, ce sont 13,4 % qui sont notés pour une sixième place, 7,2 pour une septième et 2,7 pour une huitième.

Rodez a 47,2 % de chances de finir 4e. Ligue 2 BKT - Capture d'écran

Pour rappel, il y a une différence de poids entre la quatrième et la cinquième position, qui sont les deux derniers tickets pour les barrages. En effet, le 4e a l’avantage du terrain lors de cette confrontation qui se joue sur un seul match. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le Raf, qui est donc 4e, recevrait le Paris FC, 5e, en match de play-off, si le championnat s’arrêtait là.

Un long chemin ! Selon les chiffres, le classement final pressenti est celui de cette 34e journée pour le Top 5. Auxerre et Angers finiraient 1er et 2e avec, donc, une accession directe vers la Ligue 1. Saint-Etienne complèterait le podium, et Rodez et le Paris FC le Top 5. Rodez disputerait donc le barrage à Paul-Lignon face au Paris FC. En cas de victoire, le Raf irait défier les Verts à Geoffroy-Guichard. Et si les troupes de Didier Santini s’imposaient à nouveau, ce serait ensuite une double confrontation contre le 16e de Ligue 1 : il s’agit de la dernière étape avant la montée dans l’élite. Le chemin est encore long !

Et pour les poursuivants ?

Toujours selon les prédictions de Stats Perform, le Paris FC finirait en cinquième position (24,8 % de chances). Actuellement 6e, le Pau FC chuterait d’une place pour finir 7e (21,1 %), dépassé par Caen, qui a 23,4 % de chances de terminer aux portes des play-off. Enfin, Laval, longtemps dans le Top 5, est pressenti pour finir au 8e rang, qu’il occupe déjà avant cette 35e journée (20,3 %).

Quatre matchs pour être fixé

Le Raf, qui se déplace à Brest pour affronter Concarneau samedi, avant de recevoir Annecy, d’aller à Saint-Étienne et de finir contre Ajaccio, sera fixé dans moins d’un mois. L’indice de difficulté du calendrier ruthénois est de 72,4 : c’est le deuxième plus faible des cinq clubs cités plus haut, toujours selon Stats Perform. C’est le Paris FC qui a le plus élevé (74,7), devant Pau (73,7), Laval (73,1), Rodez donc, et enfin Caen (71,4).

Évidemment, il s’agit là de la vérité des chiffres qui peut parfois être à des années-lumière de celle du terrain. Mais elle peut tout autant donner lieu à un véritable alignement des planètes… Réponse le 17 mai !