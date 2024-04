Football : Rodez tient le choc face au Paris FC et lui prend la 4e place de Ligue 2 !

Dans un Paul-Lignon plein comme un œuf, les Ruthénois ont tenu la dragée haute au Paris FC, s’imposant même (1-0), une semaine après y avoir fait tomber avec la manière le leader auxerrois (2-0), lors de la 34e journée ce mardi soir. Les Aveyronnais, en feu avec cette 14e victoire de la saison, sont désormais seuls quatrièmes.

Si les gars de l’AJA semblaient perdus il y a trois jours lors de leur revers 2-0 rue Vieussens face aux tonitruants Ruthénois, hier soir, les protégés de Didier Santini ont été bien moins emballants, plus prudents, mais sacrément pragmatiques aussi. Et on ne peut pas vraiment les en blâmer. D’autant que ces formidables sang et or, le soir des festivités pour les 95 ans de leur club, ont préféré cette fois l’efficacité à l’ultra domination.

En effet, moins de courses folles vers l’avant et plus de séquences défensives devant des Parisiens, 4es et juste devant eux au coup d’envoi. Mais comme il est dit cette saison que ce Rodez-là est totalement dingue, le supersonique piston droit Dembo Sylla a réchauffé un stade engourdi par le froid ambiant en centrant fort devant le but, une trajectoire reprise dans son propre but par le malheureux Kolodziejczak !

Des rêves de Ligue 1 toujours plus puissants

Et alors qu’on ne jouait pas encore la 40e, les Aveyronnais basculaient ainsi 4es au classement virtuel, une place synonyme de premier play-off à domicile. Sauf qu’à ces niveaux-là, les places sont très chères. Et les Parisiens revenaient des vestiaires avec des intentions étouffantes ! Et des occasions franches aussi.

Rodez pliait, sans rompre. Mieux, ou pas, Hountondji était tout proche de doubler la mise sur un contre et une passe offrande de Corredor. Sauf que la frappe du meilleur buteur du club n’était cette fois pas cadrée (62e). Aurait-il mangé la feuille ?

Non ! Car malgré une tension palpable dans un stade rêvant forcément plus encore de Ligue 1, plus rien ne serait marqué. Et c’est même un Ruthénois, Lipinbski, qui aura eu la meilleure opportunité de marquer le but du KO, en vain.

Qu’importe, le flacon est là, l’ivresse aussi. Et vivement la prochaine sortie de ces héros rouergats ! Ce sera dès ce samedi (19 heures), à Brest, face au relégable Concarneau.