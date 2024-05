Tournoi de football du 1er mai : la pluie a gâché la fête de 820 enfants en Aveyron, l'événement annulé

Le tournoi de football du 1er mai, a été annulé du fait des fortes pluies qui sont tombées en début de matinée de mercredi.

Organisé traditionnellement tous les ans au 1er mai, depuis 1985, sur le stade François-Niarfeix et ses terrains annexes, ce tournoi de foot réservé aux catégories U7, U9, U11 et U13, qui devait réunir 88 équipes représentant 22 clubs, soit 820 gamins sur 13 aires de jeu, n’a malheureusement pas pu se dérouler.

Les yeux rivés vers le ciel, les organisateurs ont longtemps espéré voir la pluie cesser et un rayon de soleil percer, en vain. À 9 heures, les dirigeants de Luc Primaube football club se sont résignés à annuler la compétition. La coprésidente Myriam Alauzet prit alors le micro pour informer tous les participants : "Chers dirigeants, éducateurs, joueurs, parents, jusqu’à ce matin nous avons eu espoir de vous offrir ce tournoi. Tout était prévu pour que cette grande fête du ballon rond que nous organisons depuis plus de 30 ans soit belle. Malheureusement les conditions météo se sont dégradées et nous obligent à annuler ce tournoi. Croyez bien que nous en sommes désolés. Nous comptons sur votre compréhension…"

Déception pour les nombreux bénévoles

Ce fut une grosse déception pour les 100 bénévoles du club qui n’ont pas ménagé leur peine, pour mettre en place la lourde logistique (podium, arbitrage, buvette, restauration, récompenses…) mais aussi pour tous ces jeunes footballeurs en herbe et leurs parents et grands-parents qui s’étaient déplacés pour voir les exploits de leur fils ou petit-fils. Tous ces futurs Mbappé, Dembélé, Vithina, Messi, Neymar… déçus de ne pouvoir vivre une journée inoubliable sont repartis réconfortés par leurs éducateurs et accompagnateurs. Le thème retenu pour ce millésime était l’Euro. Chaque équipe devait représenter une équipe qualifiée pour cette compétition.