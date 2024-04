Football : "Sur le plan individuel comme collectif, c’est quelque chose d’extraordinaire à vivre", les réactions après le nouveau succès de Rodez et son passage à la 4e place de Ligue 2

VIDEOS. Les Ruthénois ont grimpé au quatrième rang de Ligue 2 ce mardi soir lors de la 34e journée après leur succès, le quatorzième de la saison, face au Paris FC. Ils sont donc en position de jouer le premier play-off d'accession vers la Ligue 1 à domicile, le tout alors qu'il ne leur reste plus que quatre matches à disputer avant la fin de la saison régulière. Retrouvez ici les réactions après la performance du soir.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

Un grand combat contre une très, très belle équipe. Ça a été très difficile, ce n’est pas notre meilleur match, mais c’est aussi dû à l’adversaire. Je pense aussi qu’on a pris en maturité, c’est un match qu’il y a six mois, on n’aurait pas gagné. Et là, on arrive à être costaud, ensemble, dans le dur. C’est aussi ça le football. Oui, ça arrive au bon moment, j’espère que ça va continuer. (Sur le passage au 4e rang de L2) Ça ne change rien, il faut continuer, on va avoir un match difficile à Concarneau (samedi) et si on arrive là-bas en pensant que ça va être facile… Restons concentrés. Ne lâchons rien. Donnons de la passion et de l’envie ; les supporters, aujourd’hui encore, ont été fantastiques. On sait qu’on est capable de faire des grandes choses, on n’est pas là par hasard et aujourd’hui, dans la difficulté, ils (ses joueurs) l’ont montré.

Giovanni Haag, milieu de terrain de Rodez

On est tombé sur une très belle équipe, on a su rester solide, défendre ensemble, ne pas encaisser ce but, malgré quelques situations chaudes. Ça n’a pas été simple, mais pour aller au-dessus, c’est par là qu’il faut passer. (Au-dessus ?) Ce sont les barrages, aujourd’hui notre objectif est clair, c’est ça. Prendre six points en trois jours face aux deux meilleures équipes du championnat je pense, c’est très, très bien ; maintenant, il faut continuer et faire même plus. (Sur l’effervescence qui monte dans l’entourage) Oui, oui bien sûr qu’on le sent. On donne beaucoup de plaisir, on en prend aussi beaucoup, dans les salons après les matches ou même dans la ville quand on sort, quand on fait les courses. Ce ne sont que des choses positives et qui nous aident à aller de l’avant. (Sur la conscience ou non de faire une saison exceptionnelle) Je ne vais pas parler au nom du groupe, mais, moi personnellement, je pense que ça va être très difficile de faire mieux comme saison. Sur le plan individuel comme collectif, c’est quelque chose d’extraordinaire à vivre. Quand on arrive dans un club qui a pour objectif de jouer le maintien et qui se retrouve 4e à quatre journées de la fin du championnat, en ayant battu tous les gros à domicile, c’est une saison extraordinaire. Ce sont des moments qu’il faut savoir savourer, mais à juste dose car le laps de temps est court entre chaque match (rires) !

#Football #Ligue2 #RAFPFC Retrouvez la réaction de Stone Mambo après la victoire de Rodez contre Paris FC pic.twitter.com/piDT3tjTf8 — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) April 23, 2024

Stéphane Gilli, entraîneur de Paris FC

Déçu, frustré, surtout de la première mi-temps où on doit ouvrir le score. On s’attendait à un match compliqué vu le match d’Auxerre ici, mais je pense qu’on a maîtrisé les débats même si on n’a pas marqué. Ils (les Ruthénois) ont bien joué, ils ont ouvert le score. Ils ont gagné c’est qu’ils méritent, je n’ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs sauf plus de justesse dans les deux zones de vérité, c’est ce qui fait le haut niveau.