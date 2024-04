Football : Rodez a changé de dimension

En position favorable dans la course aux barrages grâce à son succès contre le Paris FC (1-0) mardi, le Raf a connu au fil de sa saison une évolution qui se manifeste notamment à travers quatre aspects.

Plus de maîtrise dans le jeu

Audace, folie et générosité. C’est avec ces trois ingrédients que le Rodez version 2023-2024 a rapidement séduit ses supporters et même les observateurs de la Ligue 2. Avec leurs fameux « principes », pour reprendre l’élément de langage répété tout au long de la saison par Didier Santini et ses joueurs, les sang et or ont su mettre du vin dans leur eau et changer pour de bon leur image. Car depuis son retour en deuxième division, en 2019, le Raf avait plutôt la réputation d’une équipe misant surtout sur la solidité défensive et ayant l’obsession de commettre moins d’erreur que son adversaire.

Grâce à un recrutement qui a ajouté de la qualité technique au milieu (Giovanni Haag et Waniss Taïbi) ainsi que de la vitesse et du talent en attaque (Andreas Hountondji et Taïryk Arconte), le staff technique a eu à sa disposition les joueurs pour mettre en œuvre cette nouvelle philosophie. Toujours associée à une exigence dans l’effort et à la multiplication des courses, elle a apporté assez rapidement des résultats probants. Et notamment des victoires mémorables contre Angers (4-1) et Caen (5-3), des candidats déclarés aux premières places, dont la défense est passée à l’essoreuse à Paul-Lignon.

Mais cette hardiesse n’a pas été sans dommages. Le déséquilibre assumé a aussi été à l’origine de nombreux buts concédés, pour une équipe qui a figuré tout au long de la saison parmi les plus mauvaises défenses du championnat. Les partenaires de Bradley Danger ont toutefois affiché de nets progrès ces dernières semaines dans la maîtrise défensive. Ils ont bouclé contre le ParisFC (1-0), mardi, leur septième rencontre sans but encaissé, la cinquième depuis début février. Un atout supplémentaire, qui peut être primordial dans la course aux barrages.

Une ambition assumée

Taïryk Arconte est passé pour un ovni. Après le succès contre Caen (5-3), lors de la dixième journée, au cours duquel il a inscrit un triplé, l’attaquant prêté par Brest n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a été interrogé sur les ambitions collectives. « On va chercher le top 5 », a clamé celui qui incarne peut-être le mieux l’insouciance de son équipe. A l’époque, cette déclaration avait été accueillie avec réserve, y compris au sein de son vestiaire. Un peu comme si Rodez, après quatre saisons à batailler pour le maintien, ne pouvait envisager un destin différent.

La suite des événements a montré qu’il aurait peut-être fallu apporter plus de crédit aux propos du Guadeloupéen. A quatre journées de la fin, la formation aveyronnaise se trouve dans une situation favorable dans la course aux barrages, et assume désormais pleinement cette quête. « On ne va pas se voiler la face. Notre objectif est clair, c’est de finir dans les cinq premiers », a annoncé Giovanni Haag après le succès face aux Parisiens.

Un signe que les temps ont changé du côté de Vabre. Même s’il a fallu attendre un moment avant de sortir du « on prend match après match ». Sans oublier le petit jeu de Didier Santini, qui s’est longtemps retranché derrière le besoin d’aller chercher une victoire de plus pour assurer le maintien.

Le regard des adversaires a évolué

« On a joué à trois au milieu parce qu’on voulait gérer la largeur. » L’explication signée Christophe Pélissier, l’entraîneur d’Auxerre, illustre bien que Rodez a quitté ses habits de Petit Poucet de Ligue 2. Le leader du championnat a pris le parti de changer son dispositif tactique pour s’adapter aux sang et or, ce qui prouvre qu’ils ne sont plus considérés de la même manière par leurs adversaires.

Et le succès obtenu face aux Bourguignons (2-0), samedi, ne va pas démentir la tendance. Les Ruthénois ont eu droit ces dernières semaines à de nombreux compliments sur leur façon de jouer de la part des entraîneurs de formations du haut de tableau.

« C’est une équipe avec des principes de jeu biens établis », a reconnu Stéphane Gilli, le coach du PFC. « Je ne suis pas surpris du classement de Rodez, c’est une grosse équipe », avait salué son homologue caennais Nicolas Seube, dix jours plus tôt.

Un engouement palpable

Les bons résultats des partenaires de Killian Corredor ne sont pas seulement salués par les entraîneurs adverses. Ils font le bonheur des supporters sang et or, sous le charme de cette équipe joueuse et généreuse.

Un véritable engouement s’est créé autour de la bande de Didier Santini, comme en témoignent les travées de Paul-Lignon, toujours aussi bondées et de plus en plus animées.

La réception de Paris a été la onzième rencontre à guichets fermés cette saison, et l’osmose semble totale entre le public et ses joueurs. La nouvelle configuration de l’enceinte, avec des tribunes encore plus proches du terrain, est favorable à cette communion, qui pourrait se renforcer encore un peu plus d’ici la fin de la saison si les Ruthénois finissent par décrocher une place de barragiste.