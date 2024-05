VIDÉO. Chaos à la fin du match Troyes-Valenciennes en Ligue 2 : les joueurs renvoient sur les supporters les fumigènes jetés sur la pelouse

Avec cette fin de match surréaliste et l’arrêt de la rencontre, Troyes est définitivement relégué en National.

Mathématiquement, la relégation de Troyes en Nationale n’était pas encore actée, vendredi 3 mai 2024 au moment de recevoir le dernier du championnat, Valenciennes. Mais le scénario surréaliste en fin de match pourrait avoir scellé le sort des Troyens.

Alors que le score était de 1-1, dans les dernières minutes de la rencontre, une nuée de fumigènes ont été jetés sur la pelouse. Le match a été définitivement arrêté par l’arbitre Olivier Thual, alors qu’une interruption de 15 minutes avait déjà été nécessaire plus tôt. Une défaite sur tapis vert se dessine pour Troyes, synonyme de relégation, sachant que Dunkerque et Annecy se sont imposés et ont pris leurs distances avec la zone rouge.

Dans la frustration, plusieurs joueurs de l’équipe de Troyes se sont saisis des fumigènes sur la pelouse et les ont renvoyés dans le kop de supporters. Dans le chaos total, supporters et joueurs se sont renvoyé les projectiles avant l’intervention du staff du club.

\ud83d\ude25 Fin de match catastrophique pour le football...#Ligue2BKT pic.twitter.com/MqJNCNPkmm — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 3, 2024

"La déception des supporters n’excuse pas ce comportement"

Par voie de communiqué, le club de Troyes a condamné "les agissements d’une minorité de supporters". "Le contexte de déception des supporters n’excuse ni n’atténue ce comportement, et nous attendons maintenant de connaître les décisions de la part des autorités du football".

Une victoire de Troyes aurait permis au club de monter à 40 points, et aurait laissé un maigre espoir de rattraper Dunkerque actuellement à 44 points après sa victoire contre Quevilly-Rouen ou Annecy qui est à 45 points après la victoire contre Rodez. Mais un match nul ou une défaite sur tapis vert plonge définitivement Troyes en National.

Alors qu’il ne reste que deux journées, on connaît désormais les quatre équipes de Ligue 2 qui descendront en National : Valenciennes, Concarneau, Quevilly-Rouen et Troyes.