Handball : le Roc pour garder la tête froide

Après avoir manqué l’occasion la semaine dernière, les bleu marine peuvent acter la montée grâce à une victoire ou à un nul, samedi 4 mai (20 h 30), chez leur dauphin Libourne. Mais c’est une bataille psychologique qui les attend.

"Ça va être un vrai combat physique, mais aussi très psychologique ", insiste Yohann Ploquin, l’entraîneur du Roc, à l’aube du déplacement des Aveyronnais à Libourne. Après avoir manqué l’occasion d’acter la montée en Nationale 1 face à Limoges samedi 27 mai (28-29), les bleu marine peuvent valider leur billet pour l’échelon supérieur samedi 4 mai (20 h 30), grâce à une victoire ou à un nul. "C’est un match à la configuration qu’on n’a pas encore connu : on va être face à une équipe qui n’a pas d’autre choix que de gagner pour viser la montée ", précise le technicien. Et à ce stade, ça se joue dans la tête.

"Ça a fait redescendre la pression"

Pour préparer le rendez-vous du week-end dernier, le Roc et son staff avaient voulu "une semaine tout ce qu’il y a de plus normal", pour ne pas que la pression du grand soir ne pèse trop sur les épaules bleu marine. Malgré tout, "on a vu qu’on ne pouvait pas tout contrôler", souligne Ploquin, évoquant l’engouement médiatique, celui des proches et du public (1 500 personnes environ à l’Amphithéâtre). La défaite des Aveyronnais face à une équipe de Limoges très en forme et la montée retardée ne leur ont pas mis de coup sur la tête, loin de là, mais "ont fait redescendre la pression", remarque le coach.

Et si elle ne pourra pas fêter l’accession au buzzer avec son public ce soir, la bande à Robin Besset va pouvoir se mettre dans sa bulle. "C’est très bien. On se déplace avec trois minibus. C’est un match à l’extérieur, entre nous, comme on les a faits à Tardets, à Asson… Et ça reste un match à maîtriser", soutient l’entraîneur. L’aspect mental, dont les Aveyronnais ont attesté en assumant leur statut de leader chassé depuis décembre, est un travail quotidien orchestré par Yohann Ploquin, et son adjoint Joël Chassagne, qui est préparateur mental. "Ce soir, il nous faudra être sérieux, ne pas perdre nos nerfs et appréhender la fin de match, et plus particulièrement les dix dernières minutes. Mais c’est quelque chose qu’on maîtrise depuis le début de la saison. "

Le duel s’annonce rude et s’ils s’inclinent, ses protégées pourront toujours jouer la montée lors de la dernière journée… mais dans trois semaines. "Ça fait loin, et surtout ça ferait cogiter", reconnaît Yohann Ploquin. Dans cette configuration, le Roc retrouverait la pression de l’enjeu, la pression de la foule, ajoutées à la pression de la nécessité de la victoire. Alors pour jouer cette ultime rencontre la tête libérée, Robin Bessin et ses coéquipiers devront la garder froide.