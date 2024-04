Ligue 2 : le logo du championnat change à son tour, voici à quoi il ressemblera dès la saison prochaine

La Ligue 1 a récemment annoncé qu’elle allait changer de logo, à compter de la saison 2024-2025. Sa petite sœur en fera de même !

Au rayon design, le vent du changement souffle sur le football français ! Alors que la Ligue 1 a récemment officialisé le nouveau logo qu’elle arborera pour 2024-2025, la Ligue 2 en fera de même !

"Nouvelle Ligue 2 BKT, nouveaux codes."

Dans une vidéo diffusée à 10 heures, ce vendredi 12 avril 2024 sur X, le compte officiel de la Ligue 2 a dévoilé le nouveau logo qui sera le sien à compter de la prochaine saison. L’animation ressemble comme deux gouttes d’eau à celle qui avait été utilisée pour présenter le logo de la Ligue 1 : le L et le 2 s’emboîtent pour ne faire qu’un.

Arrive ensuite une minute de célébrations et de belles images, avant une date : celle du 17 août 2024.

NOUVELLE LIGUE 2 BKT. NOUVEAUX CODES. pic.twitter.com/ZsVTiOkbKw — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) April 12, 2024

17 août 2024

Et cette date correspond au début de la saison 2024-2025 qui sera marquée par le passage à 18 clubs pour le championnat de Ligue 2. Si le format de deux montées sèches et de trois places de play-off, de nouveau présent cette année, restera le même, ça changera en bas de classement : il n’y aura donc plus que deux descentes directes (17e et 18e) et un barrage (16e). Pour rappel, pour les saisons 2022-2023 et 2023-2024, ce sont quatre équipes qui basculent à l’étage inférieur, afin de permettre aux deux premières divisions de se retrouver à 18 clubs.

D’habitude fixé à fin juillet, le coup d’envoi de la saison de Ligue 2 est donc repoussé, puisque qui dit passage à 18 clubs dit quatre journées en moins. Il n’y en aura plus 38, mais 34.

Pas de changement de sponsor

À l’inverse d’une Ligue 1 qui va être transférée d’Uber Eats vers McDonald’s, la Ligue 2 reste fidèle à son sponsor, à savoir BKT. C’est le cas depuis 2020, après l’ère Domino’s.