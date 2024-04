Aveyron : suivez tout le week-end de sports en direct !

Football, handball, rugby, quilles de huit... Retrouvez ci-dessous le programme et, au fur et à mesure, tous les résultats du week-end de sports des 27 et 28 avril concernant les Aveyronnais.

SAMEDI 27 AVRIL FOOTBALL - Ligue 2 (35e journée) : Concarneau - Rodez……suivre le match ici - National 3 (24e journée) : Blagnac - Onet …….4-0 (80e) - Régional 1 (19e journée) : Tarbes - Rodez II...............0-1 (MT) - Régional 2 (19e journée) : Albi-M - Comtal........2-0 (87es) Capdenac - Saint-Juéry.............. 18 heures Garonne - Druelle.................2-2 (MT) Sources Aveyron - Saint-Sulpice............... 18 heures Grisolles - Rodez III....................18 heures - Régional 3 (19e journée) : Luc-Primaube - Albi...........0-1 (MT) Castres - Rieupeyroux.......... 18 heures Frontignan - Millau.................18 h 30 Biars II - Onet II...........19 heures Montbazens-Rignac - Rangueil........... 19 heures Le Monastère - Réquista...........20 heures - Départemental 1 (12e journée en retard) : Saint-Georges - Luc-Primaube II........ 0-2 HANDBALL - Nationale 2 masculine (20e journée) : Rodez-Onet - Limoges……14-13 (MT) A lire aussi : Handball : les scénarios de la montée en Nationale 1 pour le Roc - Nationale 3 féminine (play-down, 6e journée) : Muret - Rodez-Onet……21 heures CYCLISME - Challenge Aveyron (2e manche) : Grand-prix de Millau……15 h 30 DIMANCHE 28 AVRIL RUGBY - Fédérale 3 (32es de finale aller) : Rodez - Servian-Boujan……15 heures FOOTBALL - Division 2 féminine (19e journée) : Nice - Rodez……13 heures - U19 National (25e journée) : Rodez - Marseille Air-Bel……15 heures - U17 National (25e journée) : Mérignac - Rodez……15 heures - Régional 3 (19e journée) : Bassin - Espoir Foot 88...........15 heures - Départemental 1 (5e journée en retard) : Aguessac - Ouest Aveyron........ 15 heures TENNIS - Nationale 3 masculine (1re journée) : Lagord - Capdenac..............9 heures - Nationale 3 féminine (1re journée) : Marseille - Rodez..............9 heures BASKET-BALL - Nationale 3 masculine (26e et dernière journée) : Agde - Rodez..............15 h 30 QUILLES DE HUIT - Championnat de l’Aveyron (2e manche) : Excellence hommes à Lassouts (10 h15) ; Excellence femmes à Moyrazès (10 h 30) BADMINTON - Tournoi national de Rodez : Finales dans l'après-midi (compétition durant tout le week-end).