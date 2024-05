Auto : plateau de qualité à Roquefort attendu dimanche pour la course de côte

Faute de quantité, la qualité sera bien au rendez-vous de la 4e course de côte de Roquefort où une demi-douzaine de pilotes peuvent prétendre à la victoire, dimanche 12 mai dès 8 h 30.

Disputée sur 1,850 km du tracé situé entre Lauras et Roquefort et mis en place lors de l’édition précédente, l’épreuve organisée par l’ASA Sud Aveyron du président Marc Amico n’a pas fait le plein de concurrents (une trentaine), mais accueille toutefois un beau plateau avec de nombreux prétendants à la victoire venus d’Occitanie mais aussi d’Auvergne. Une pénurie qui s’explique certainement par le grand pont de ce week-end et la tenue d’une course à La Sumène (Haute-Loire).

Arnaud Marcillac en favori à sa propre succession

Vainqueur des deux dernières éditions, le Marmot Arnaud Marcillac sera l’un des grands favoris avec sa Norma M20FC. Toutefois il n’aura pas la partie facile pour signer un triplé car il retrouvera en face de lui l’Auvergnat Christopher Giet (Dallara F308) vainqueur à Espalion il y a peu ou encore Romain Gelly (Dallara 303), Cédric Monziols (BRC B49), autre local venu de Lapanouse-de-Séverac ou encore Frédéric Tosetto sur Wolf, tous des habitués du podium dans la discipline et qui vont tout faire pour détrôner le double vainqueur lors des six, et peut-être même sept montées de la journée.