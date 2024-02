Salon de l'agriculture : "C'est une autre vie aujourd'hui avec des visiteurs qui viennent de toute la France", le sentiment mitigé des exposants aveyronnais à Paris

L’emplacement alloué par les organisateurs est montré du doigt par certains...

La 60e édition du Salon international de l’agriculture bat son plein jusqu’à dimanche 3 mars, au parc des expositions de la porte de Versailles, à Paris. Si l’Upra aubrac, l’Upra lacaune, la chambre d’agriculture et le conseil départemental sont en coloc au cœur du hall 1, une douzaine d’ambassadeurs aveyronnais sont derrière leurs stands, bon nombre dans le pavillon 7, la majorité au rez-de-chaussée (dans le périmètre de l’espace réservé à l’Occitanie) et une poignée au premier étage. Si la plupart ont le sourire, d’autres sont à l’image du ciel gris qui s’est installé au-dessus de la capitale.

Manque de cohérence

Il compte dans sa tête et recompte sur ses doigts. "Il faudra que je vérifie car on m’a déjà posé cette question et je ne sais pas y répondre". Benoît Mijoule glisse donc qu’il vient depuis une douzaine d’années : "Etre présent au Salon est un choix stratégique. C’est une période plus calme. Il y a un besoin de visibilité… et de trésorerie".

Le mot est lâché. Entouré de son épouse Cécile et de leur salarié Alexandre Viguier, le coutelier de 48 ans, installé depuis 1999 à Laguiole (où son père avait créé l’entreprise en 1991) et ayant repris l’affaire familiale en 2012, va un peu plus loin dans son sentiment : "En fonction des années, le bilan financier peut être du simple au double. Il y a la fréquentation qui joue bien sûr, mais surtout l’emplacement. On était très bien dans le hall 2 et là, on se retrouve dans le 7". Et de conclure : "Il n’y a aucune cohérence. Les organisateurs devraient imaginer, par exemple, un “made in France 2” qui rayonnerait sur tout l’Hexagone, afin de valoriser les territoires et les matières premières".

Problème d'emplacement

Eva Catusse et Romain Brunet sont "sur la même longueur d’onde" que Benoît l’Artisan. Pour leur deuxième participation au Salon, les créateurs d’Evaness, cosmétiques à base de lait d’ânesses, ont hérité d’un stand dans le hall 7.2 au lieu du 2 où ils avaient fêté leur baptême l’an dernier. "Nous sommes un peu cachés, au milieu de beaucoup de revendeurs", regrettent-ils en chœur. "Les gens tombent sur nous un peu par hasard et ça nous demande encore plus d’efforts pour vendre. Quand on connaît l’importance de l’emplacement et son impact sur le chiffre d’affaires".

Après, notamment, le made in France et Bercy, ils se faisaient pourtant une joie "de voir plus grand". "Il fallait essayer et cela s’est fait assez naturellement. On savait que c’était un public différent, plus large", explique Eva Catusse. "Je suis fille d’agriculteurs et mon rêve était d’avoir un stand au Salon à Paris".

"Au contact des consommateurs"

Al’étage en-dessous, Elodie Pezous, associée à Sandra et Célia, sont les actrices du baptême du roquefort Gabriel Coulet sur l’événement parisien. En effet, si Jean-Pierre Laur et son cousin Emmanuel, maîtres à bord, prennent part depuis longtemps au salon du fromage, qui s’adresse aux professionnels, c’est la première fois que cette entreprise familiale, présente depuis cinq générations, est au générique de la plus grande ferme de France. "Le changement de charte graphique (emballages, logos...), a impulsé une nouvelle dynamique, assure élodie Pezous. Ce stand nous permet de travailler la notoriété auprès du grand public. Nous sommes au contact des consommateurs, avec des dégustations, et ils goûtent la différence".

"Ce salon est une chance"

S’il se souvient encore de son baptême du feu, en 1996, Lucien Conquet et ses 29 participations est peut-être le mieux placé des ambassadeurs aveyronnais pour mesurer les transformations du salons. La question l’amuse : "Quand j’ai commencé, on parlait patois porte de Versailles. Les anciens sont partis et une nouvelle génération a pris le relais. C’est différent. Mais, je reste fidèle car je veux être un témoin de cette transmission".

De toute façon, le célèbre moustachu de Laguiole est catégorique : "Le Salon a certes un coût, mais il est incontournable. Il est populaire et on enregistre beaucoup de retombées après". Avec son rayon boucherie traditionnelle dans le hall 1, sa boutique de produits de l’Aubrac au 7 et ses deux restaurants, où il fait équipe avec Jeune Montagne ("C’est une association de bienfaiteurs !"), Lucien Conquet est aux premières loges : "C’est une autre vie aujourd’hui, avec des visiteurs qui viennent de toute la France. C’est le seul salon qui est dans ce cas et c’est une chance".

Pas besoin de prendre le taureau par les cornes, le Laguiolais Lucien Conquet est "très attaché" au Salon de l’agriculture : "Il m’a ouvert des portes sur Paris, des brasseries mais aussi de particuliers. On livre, toute l’année, cinq fois par semaine dans la capitale".