Salon de l'agriculture : les salaisons de la charcuterie Linard aussi primées remporte trois médailles dont une en or pour sa saucisse sèche

L’entreprise de Lanuéjouls a décroché trois nouvelles médailles au concours général du salon agricole, dont une d’or pour une saucisse sèche.

C’est à Salles-Courbatiès qu’a débuté l’aventure de la charcuterie Linard, installée depuis 1993 à Lanuéjouls, en bordure de l’axe routier menant de Villefranche à Rodez ou à Decazeville. En référence à son origine, le nom de La Salaisienne a été donné à une saucisse sèche de la maison. Et pas n’importe laquelle, puisqu’elle vient d’obtenir la médaille d’or au concours général du Salon international de l’agriculture 2024 à Paris, qui a fermé ses portes dimanche.

Des médailles, l’entreprise aveyronnaise est habituée à en gagner. Elle les collectionne même. Pas une édition depuis que le concours ouvert aux saucisses, saucissons secs et autres produits issus des salaisons a été créé, en 2008, sans une breloque ramenée de la capitale. Rien que cette année, ce sont trois récompenses qui ont été obtenues : la médaille d’or, donc pour la saucisse sèche et deux d’argent pour le saucisson artisanal et le saucisson Le Rouergat. Pour un total porté désormais à trente-une médailles, dont dix d’or.

"Nous travaillons sur la proximité"

Ces lauriers attestent de la régularité dans la qualité haut de gamme des produits de la charcuterie de Stéphane et Bertrand Linard. Ils répondent à une sélection stricte tout au long de la filière, obtenus à partir de porcs du Sud-Ouest, abattus à Lacaune. "Nous travaillons sur la proximité", défendent les deux frères.

La transformation est faite sur place et les contrôles réalisés suivant la méthode HACCP par le service qualité de l’entreprise et un laboratoire extérieur. Après un séchage entre 15 jours et 2 mois, suivant la demande, les produits sont prêts à être expédiés dans le Sud-Ouest ou la région parisienne. Ils sont principalement commercialisés par un réseau de bouchers, charcutiers et d’épicerie fine sur la région parisienne. Un marché privilégié par la maison, même si elle ne délaisse pas le local, avec comme clients des grossistes, des charcutiers, des bouchers et des magasins de la grande distribution. Sans oublier le point de vente de Lanuéjouls.

La philosophie de la maison est bien affirmée : tout pour la qualité. Et elle est payante.