Trafic de stupéfiants en Aveyron et dans le Lot : les gendarmes des deux départements s’unissent pour le démanteler

Coup de filet en Aveyron et dans le Lot : un trafic de stupéfiants qui sévissait dans les deux départements a été démantelé, comme l’a fait savoir le groupement de gendarmerie aveyronnais, ce vendredi 10 mai 2024.

Depuis janvier 2023

Tout a commencé il y a quasiment un an et demi, en janvier 2023. Les investigations ont, petit à petit, suspecté un trafic de produits stupéfiants entre Villefranche-de-Rouergue et Cajarc. L’automne suivant, le tribunal judiciaire de Rodez ouvre une information judiciaire pour trafic de produits stupéfiants, exercice d’un travail dissimulé, blanchiment et non-justification de ressources.

60 gendarmes, six interpellations

Tout s’accélère le 2 mai 2024, aux alentours de 17 heures 30. Soixante militaires de la gendarmerie, en provenance de Villefranche-de-Rouergue, Figeac, Gramat, Rodez et aussi de la Haute-Garonne, sont déployés. Deux chiens spécialisés en recherches de Stup Armes Munitions et Billets sont également sur le terrain.

Six personnes ont été interpellées à Cajarc et Villefranche-de-Rouergue. Toutes ont été mises en examen. Un premier trio a été placé sous contrôle judiciaire, et un autre a été placé en détention provisoire.

Cocaïne, cannabis, véhicules…

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont mis la main sur plus de 200 grammes de cocaïne, 500 grammes de résine de cannabis, des smartphones, deux véhicules de type SUV ainsi que 35 000 euros en numéraire. Par ailleurs, 20 personnes, mises en cause comme consommateurs, ont été entendues à l’occasion de l’opération judiciaire.