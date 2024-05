Football : lors de la dernière journée de Départemental 1 ce week-end, Ouest Aveyron a la main et Druelle II espère un miracle

Ce week-end se déroule l’ultime journée en district et notamment en élite. Avec du suspense à tous les étages.

Avec une seule montée de D1 vers le R3 cette saison, l’unique sésame vaut très cher. Et il ne reste que deux clubs en course, Ouest Aveyron (premier, 45 points) et Comtal II (deuxième, 44 points), pour décrocher l’étoile à l’issue de cette dernière journée jouée en deux temps, conformément au règlement départemental et malgré les questions que cela peut poser au niveau de l’équité (notre édition de mercredi). Saint-Georges et Saint-Geniez, qui ont longtemps espéré, ont dû baisser les armes. Mais ce dernier, promu et auteur d’une très belle saison, a encore un rôle d’arbitre à jouer en venant donner le change à l’OAF, demain (19 heures).

Comtal II en embuscade au cas où...

Les joueurs du coach Romain Issaly ont toutes les cartes en main pour conclure après un exercice presque parfait et seulement deux défaites. Lui veut dédramatiser. " C’est un match comme un autre. Si tu gagnes, tu montes. Si tu ne gagnes pas, il y a de grandes chances de terminer 2e et de rester en D1. Il n’y a pas plus d’engouement que d’habitude car on est un club très familial et c’est un week-end durant lequel il y a beaucoup de tournois de jeunes. On est beaucoup plus focus sur l’ensemble du club et la formation que sur une seule équipe", assure ainsi le technicien d’Ouest Aveyron. Avec un point d’avance sur Comtal II, la victoire est, quoi qu’il en dise, obligatoire pour fêter un titre de champion tant convoité, dès demain soir.

Comtal II devra, lui, se muer en supporters de Saint-Geniez pour espérer disputer, le lendemain à 15 heures à Aguessac, une rencontre de prestige et non pour du beurre. "Ils (OAF) ont toutes les cartes en main, on va attendre le résultat. Nous savions que l’on était premier sans l’être pendant un moment au vu du match en retard d’OAF. Mais pour un promu, nous avons réalisé une super saison. Nous ne pensions pas pouvoir jouer la montée", se contente et espère de son côté le coach sébazacois, Jésus Arca.

Salles-Curan condamné, attente des descentes de R3

Pendant ce temps, en bas de classement, si Salles-Curan (12e) est déjà condamné, Druelle II (11e) peut encore espérer un miracle, mathématiquement du moins, pour se sauver. Il faudrait pour cela que les Druellois l’emportent et que Lévézou (10e) s’incline à domicile face à Saint-Georges. Compliqué, un seul point suffit aux joueurs de la JSL pour assurer le maintien. Attention, toutefois, les dixièmes voire neuvièmes restent menacés par les descentes aveyronnaises de R3.

À l’instant T, seul Rieupeyroux est condamné à un retour en D1. Mais Saint-Affrique (poule B) et Le Monastère ou Le Buisson (poule D) ne sont pas encore sauvés. Lévézou, Naucelle et Aguessac voire Espalion peuvent être concernés et pourraient devoir attendre la dernière journée de Ligue la semaine prochaine pour connaître leur destin.