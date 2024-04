Handball : les scénarios de la montée en Nationale 1 pour le Roc

Samedi 27 avril, à l’occasion de la réception de Limoges à l’Amphithéâtre de Rodez pour la 20e journée de Nationale 2, les Ruthéno-Castonétois pourraient d’ores et déjà acter leur accession en N1.

Samedi 27 avril, à 19 heures, Rodez-Onet reçoit Limoges sur le parquet de l’Amphithéâtre pour ce qui pourrait se transformer en match de la montée en Nationale 1. Extrêmement réguliers depuis le début de l’exercice, avec 16 victoires et 2 nuls pour seulement une défaite, les hommes du coach Yohann Ploquin sont plus proches que jamais de retrouver le troisième niveau national, qu’ils avaient quitté un soir de juin 2017.

Alors qu’il ne leur reste plus que trois rencontres à disputer, dont une première samedi donc, plusieurs scénarios peuvent permettre aux Aveyronnais d’obtenir le Graal, promis au seul premier de la poule.

Une victoire et c’est réglé

Avec cinq longueurs d’avance sur Libourne et La Rochefoucauld, le plus simple pour les Ruthéno-Castonétois serait de remporter un match. Si tel était le cas, ils seraient assurés de terminer avec au moins 58 points, tandis que leurs poursuivants ne peuvent, quoi qu’il arrive, pas en obtenir plus de 57. L’affaire pourrait donc être scellée dès demain soir.

Un nul et ça sent bon

Autre possibilité de monter pour le Roc : glaner un nul, ce qui porterait son compteur a minima à 57 unités, comme l’un ou l’autre des actuels 2e et 3e en cas de sans-faute (ce qui n’est pas possible pour les deux en même temps, puisqu’ils s’affrontent samedi). S’il y a une égalité comptable, cela se jouerait donc à la différence de buts particulière. Et à ce jeu-là, avant les matches retours face à ses deux poursuivants lors des deux dernières journées, Rodez-Onet mène de +5 sur Libourne et de +1 sur La Rochefoucauld.

Trois défaites et il faut regarder les autres terrains

Enfin, si jamais Rodez-Onet venait à perdre tous ses matches, ce qui paraît bien peu probable, il terminerait la saison avec 56 points. Pour monter, il faudrait donc que les deux autres prétendants ne remportent pas, au moins, une des trois rencontres, ce qui porterait leur total maximal à 55.