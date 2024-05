Eurovision 2024 : artistes, morceaux choisis, ordre de passage… voici les 26 pays qui participeront à la finale

La finale du 68e Concours de l’Eurovision se tiendra à Malmö, en Suède, le samedi 11 mai 2024.

En route pour une 68e finale ! Le Concours de l’Eurovision va rendre son verdict ce samedi 11 mai 2024. Qui sont les 26 concurrents en lice pour succéder à la Suède, pays hôte cette année ?

11 pays éliminés en demi-finale

Les deux demi-finales ont eu lieu les 7 et 9 mai 2024. Dans la première, Chypre, la Serbie, la Lituanie, l’Irlande, l’Ukraine, la Croatie, la Slovénie, la Finlande, le Portugal et le Luxembourg se sont qualifiés, aux dépens de la Pologne, l’Islande, la Moldavie, l’Azerbaïdjan et l’Australie.

Dans la seconde, la Grèce, la Suisse, l’Autriche, l’Arménie, la Lettonie, la Géorgie, l’Estonie, Israël, la Norvège et les Pays-Bas ont validé leur participation en finale. Malte, l’Albanie, la Tchéquie, le Danemark, Saint-Marin et la Belgique ont pris la porte.

26 concurrents en lice

Les 26 finalistes pour ce 68e Concours sont donc désormais connus. Voici qui sera sur la ligne de départ, selon l’ordre de passage qui a déjà été défini :

Suède : Marcus & Martinus – Unforgettable

Après l’Italie, l’Ukraine et la Suède

L’édition 2024 sera donc la 68e. La Suède est la tenante du titre, et a succédé à l’Ukraine, victorieuse en 2022 et l’Italie, sacrée en 2021. Pour rappel, l’édition 2020 avait été annulée en raison de la pandémie de covid-19.