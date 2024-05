Eurovision 2024 : sur quelle chaîne et à quelle heure regarder la prestation de Slimane ce jeudi soir, lors de la deuxième demi-finale ?

L’édition 2024 de l’Eurovision qui se déroule depuis le 7 mai en Suède se terminera le samedi 11 mai. La deuxième demi-finale se tient ce jeudi 9 mai. Voici ce qu’il faut savoir pour regarder en direct la prestation de Slimane, le représentant français.

La deuxième demi-finale de l’Eurovision se tient ce jeudi 9 mai. À cette occasion, le représentant français Slimane chantera son titre "Mon Amour" en direct pour la première fois sur la scène de Malmö.

Tout comme la première qui s’est tenue le mardi 7 mai, la seconde demi-finale de ce jeudi 9 mai est diffusée à partir de 21 heures sur Culturebox (France 4), canal 14 de la TNT.

Cette soirée est commentée par la drag-queen Nicky Doll.

Si la France est déjà qualifiée pour la finale, comme quatre autres pays qui contribuent le plus financièrement au concours ainsi que le pays hôte la Suède, cette prestation peut permettre d’inciter le public européen à voter pour son représentant lors de la grande soirée de ce samedi 11 mai, et de faire espérer ainsi un pays qui n’a plus gagné l’Eurovision depuis Marie Myriam… en 1977.

Même si au jeu des paris, les bookmakers classent, pour l’instant, la France à la 7e place. Loin donc d’une victoire finale qui la fuit depuis 46 ans.

Convaincre le public dès ce jeudi soir

C’est donc au vainqueur de la cinquième saison de The Voice en 2016, de convaincre dès ce jeudi 9 mai, avec son titre révélé l e 8 novembre 2023 dans le Journal de 20 heures de France 2.

Le chanteur français à l’affiche de la deuxième édition de F’estivada, du 11 au 13 juillet au haras de Rodez, montera sur scène ce jeudi soir en sixième position, après les prestations des artistes de Malte, de l’Albanie, de la Grèce, de la Suisse et de la Tchéquie.