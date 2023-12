La programmation de la deuxième édition de F'Estivada, du 11 au 13 juillet au haras de Rodez, a été dévoilée ce mercredi 6 décembre 2023.

La programmation de la deuxième édition de F'Estivada est connue ! Elle vient d'être dévoilée en direct sur les ondes de Totem par Christian Teyssèdre, maire de Rodez. Et l’objectif est, en tout cas, clairement affiché pour le nouveau festival porté par la municipalité : attirer 15 000 personnes chaque soir au haras de Rodez.

Et pour cela, la Ville compte sur ses têtes d'affiche : ce sera M. Pokora le jeudi 11 juillet, Slimane le vendredi 12 et Mika le lendemain pour la dernière soirée. Alors, ça vous tente ? Voici la programmation complète, avec quatre artistes lors de chaque soirée, à l’image de l’an passé, pour la première édition.

JEUDI 11 JUILLET

- CHARLOTTE FEVER : duo électropop, issu de la nouvelle scène française, Cassandra Hettinger et Alexandre Mielczarek ont sorti leur premier album récemment. Ils ont notamment été repérés grâce à la série Netflix, "Emily in Paris", dans laquelle deux de leurs chansons sont joués…

- MENTISSA : "Et bam, et bam, et bam...", avec ce refrain entêtant et entendu sur toutes les radios, la chanteuse Mentissa, révélée par l'émission de TF1 "The Voice", est désormais connue de tous ! En 2023, la Belge a même été nommée artiste féminine francophone de l’année lors des NRJ Music Awards.

- M. POKORA : Pour sa première soirée, F'Estivada frappe fort en attirant l’un des artistes les plus appréciés du public français. Sa tournée 2023, venant célébrer 20 ans de carrière, a fait le plein partout, avec un show aux grands moyens de deux heures… Cela promet pour Rodez !

(Un artiste est encore à définir pour cette soirée. Il doit être annoncé en février prochain).

VENDREDI 12 JUILLET

- SOA : Connu du public après leur participation à "The Voice" en 2020, le duo formé par un frère et une sœur viendra en voisin à Rodez puisqu’ils résident à Toulouse. Ils viennent de sortir leur premier single "Loin de toi".

- ALICE ET MOI : Après une première tournée en 2021, l’artiste française à la voix mélancolique et langoureuse revient sur le devant de la scène avec un nouvel album électro-pop et le single phare "Ça me va".

- LOIC NOTTET : Si vous ne connaissez pas encore cet artiste, on vous conseille d’écouter son titre "Mr/Mme" pour vous faire une idée de son univers… révélé par "The Voice" en Belgique, son pays d’origine, il compte déjà de nombreux albums, titres et distinctions. À découvrir.

- SLIMANE : Rodez recevra-t-il le grand vainqueur de l’Eurovision ? À 34 ans, Slimane, qui a été révélé par l'émission "The Voice" en 2016, est auteur et compositeur de ses chansons.

Il a sorti trois albums, plus un quatrième en duo avec la chanteuse Vitaa, "VersuS", qui lui a rapporté un disque de diamant et une Victoire de la musique de la chanson originale de l'année en 2020, pour "Ça va, ça vient". Artiste confirmé, il a récemment été choisi pour représenter la France lors de l’Eurovision 2024, en mai prochain du côté de la Suède. Il interprétera pour l’occasion le titre "Mon amour."

SAMEDI 13 JUILLET

- LAURINE JUNO : Connue de la scène toulousaine pour avoir porté durant plusieurs années un spectacle au casino Barrière, elle s’est lancée depuis 2021 en indépendante. Et ses influences soul et hip-hop pourraient ravir le public ruthénois devant lequel elle ne s’est jamais produite. À découvrir donc.

- MARTIN LUMINET : Il fut présenté comme l’une des révélations des Francofolies de La Rochelle en 2023. Artiste décomplexé, Martin Luminet repart pour une tournée avec l’objectif d’accrocher davantage de public. Son dernier EP se nomme "Monstre". Et il sera à Rodez en terrain connu car il est "100% Ruthénois", né dans la préfecture.

- HERVE : Le Breton aux allures musicales du Normand Orelsan a littéralement explosé sur la scène française à la sortie de son premier album "Chelou" en 2021.

Celui-ci lui avait même valu une Victoire de la Musique en tant que révélation de l’année, c’est dire. En 2023, il a sorti son deuxième album "Ultra Chelou" qu’il présentera à Rodez. Devant à n’en pas douter de nombreux fans de la région.

- MIKA : Pour sa dernière soirée, F'Estivada s’offre une pop-star. Qu’on ne présente même plus. L’auteur, compositeur, interprète, enchaîne les titres depuis plus de dix ans et vient tout juste de signer un nouvel album entièrement en français, "que ta tête fleurisse toujours".

Distingué dans l’Hexagone comme à l’international, Mika a récemment été choisi pour animer la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de rugby. Autant dire qu’à quelques pas de Paul-Lignon, l’artiste promet une soirée… déjantée !