Artiste, chanson interprétée : on sait qui représentera la France lors de l'Eurovision 2024

L'Eurovision 2024 sera la 68e édition du Concours, du 7 au 11 mai prochain, en Suède. On sait qui représentera la France !

À six mois du début du 68e Concours de l'Eurovision, qui se tiendra à Malmö en Suède, les noms des représentants de chaque pays tombent. La France a annoncé le sien, ce mercredi 8 novembre 2023.

Place à Slimane !

Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française et directrice des divertissements et jeux de France Télévisions l'a annoncé sur France Inter, ce mercredi : "il a conquis depuis longtemps le cœur des Français. Il a plus de 2 millions d'albums à son actif. Il a plus de 2 milliards de streams dans le monde. Il a eu cinq prix au NRJ Music Awards. Et parce qu'il a une victoire d'honneur. Nous sommes heureux au nom de France Télévisions et de toute la délégation française de vous annoncer que Slimane sera le représentant de la France à l'Eurovision à Malmö, en Suède, pour l'édition 2024 !"

\ud83c\udfa4\ud83c\udfb6 Le chanteur Slimane représentera la France à l'#Eurovision 2024, annonce sur France Inter @AlexRedde, cheffe de la délégation française et directrice des divertissements et jeux de Francetv. #le710inter pic.twitter.com/mKkzzU131s — France Inter (@franceinter) November 8, 2023

"Heureux et stressé"

Présent sur le plateau de France Inter, l'artiste s'est dit "heureux, très heureux, très stressé aussi il faut dire la vérité. J'avais l'impression de recommencer un peu mes débuts... Il y a un truc autour de l'Eurovision, c'est icônique, c'est une institution".

Au moment de réagir sur la "folie" qui s'empare de ce Concours mondialement suivi, le chanteur a expliqué : "parce qu'on a encore plus aujourd'hui besoin de ce genre de rassemblement, de la musique, parfois d'extravagance, d'amour, de liberté. L'Eurovision rassemble un peu tout ça, et je pense que ça explique pourquoi il y a de l'intérêt, pourquoi il y en a de plus en plus, pourquoi il y a de plus en plus d'artistes qui sortent de l'Eurovision et qui deviennent d'un seul coup des phénomènes".

Choisi pour représenter la France à l'#Eurovision 2024, @Slimaneoff se dit "très heureux et très stressé". Il présentera sa chanson "Mon amour" en mai prochain à Malmö (Suède). #le710inter pic.twitter.com/6x68UUFOgF — France Inter (@franceinter) November 8, 2023

Avec la chanson "Mon Amour"

Comme l'a déclaré Slimane, "c'était important d'avoir la chanson, parce que c'est de la musique, il ne faut pas l'oublier". Et le titre interprété en Suède lors du Concours de l'Eurovision a été dévoilé : ce sera "Mon amour" !