Pour la deuxième année consécutive, une graine de talent française remporte l'Eurovision Junior !

Pour la deuxième année consécutive, la France remporte l'Eurovision Junior. Avec la consécration de Lissandro en 2022 pour son interprétation de "Oh Maman", c'est au tour de la jeune Zoé Clauzure, 13 ans, de valoir de l'or pour sa chanson "Coeur".

Le concours se tenait au Palais Nikaia de Nice (Alpes-Maritimes), et le verdict a été rendu ce dimanche 26 novembre 2023. Alors que seize pays européens étaient en compétition, Zoé Clauzure a su convaincre le jury avec sa chanson portant sur le harcèlement.

Revivez ici la performance de la jeune chanteuse, qui était diffusée en direct sur France 2 :

De The Voice Kids à l'Eurovision Junior

Certains auront reconnu Zoé, qui avait participé à l'édition 2020 de l'émission The Voice Kids en 2020, où elle avait atteint les demi-finales. Son histoire continue de s'écrire avec l'Eurovision, où elle a interprété cette chanson écrite et composée par Julien Comblat, Jérémy Chapron et Noée Francheteau. Voici le clip officiel de "Coeur" :

