PODCAST. "Faire vivre les Jeux olympiques en Aveyron avec nos moyens" : la présidente du comité départemental olympique, Evelyne Douls, est dans "L’Invité des Sports"

La flamme olympique arrive en Aveyron lundi 13 mai et le département fait le plein d’animations en l’honneur des JO de Paris 2024. La présidente du comité départemental olympique et sportif (Cdos), Evelyne Douls, est "L’invitée des sports" du podcast de Centre Presse Aveyron.

Une grande fête s’annonce en Aveyron et tout particulièrement à Millau, qui s’apprête à accueillir la flamme olympique lundi 13 mai 2024. Un événement dont se réjouit la présidente du comité départemental olympique Evelyne Douls, au micro de Centre Presse Aveyron.

"L’invité des sports" fait intervenir chaque semaine un acteur ou une actrice du sport aveyronnais pour parler de son actualité avec notre rédaction. Voici la 31e édition :

La flamme bientôt en Occitanie

La flamme olympique est arrivée en France dans le port de Marseille (Bouches-du-Rhône), dans la matinée de mercredi 8 mai. La cité phocéenne fera office de première étape de la flamme, jeudi, avant qu’elle n’entame un tour de la région Provence Alpes Côte d’Azur.

L’Occitanie sera sa deuxième destination, et l’Aveyron inaugurera son arrivée dans la région. Après Millau, la flamme se rendra dans l’Hérault le même jour. Un aller-retour en Corse plus tard, elle reviendra pour un tour presque complet de l’Occitanie jusqu’au 19 mai en passant par les Pyrénées-Orientales, l’Aude, Haute-Garonne, le Gers et les Hautes-Pyrénées.

Vous pouvez consulter le parcours complet de la flamme olympique, jour par jour et ville par ville, jusqu’à son arrivée à Paris le 26 juillet 2024, dans notre article dédié.