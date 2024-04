PODCAST. Passage de témoin avec les jeunes aveyronnais : figures du rugby français, Julien Pierre et Philippe Saint-André sont "Les invités des sports"

Les jeunes joueurs et joueuses de rugby en Aveyron ont la chance de croiser la route de six grands noms de leur sport fétiche, ces 24 et 25 avril 2024. Dont Julien Pierre et Philippe Saint-André, qui sont "Les invités des sports" du podcast de Centre Presse Aveyron.

C’est la passe de 30 pour "L’invité des sports", le podcast de Centre Presse Aveyron, ce mercredi 24 avril 2024. Le monde ovale reprend la main avec un épisode spécial pour la trentième… Dans le cadre des Rencontres terrain favorable, six grands noms du rugby français sont à Rodez ces 24 et 25 avril 2024. Au Trauc où un accueil en fanfare leur a été réservé, puis à l’IME Les Babissous, ils inculquent leur amour pour la discipline aux jeunes passionnés du monde ovale en Aveyron. Dans la bande, Julien Pierre, le local de l’étape, et Philippe Saint-André : ils sont "Les invités des sports". "L’invité des sports" fait intervenir chaque semaine un acteur ou une actrice du sport aveyronnais pour parler de son actualité avec notre rédaction. La 30e cape, elle est par là :