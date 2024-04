PODCAST. "Les Jeux olympiques, c’est vraiment à vivre" : figure du trampoline en Aveyron, quatre fois aux JO… Michel Rouquette est "L’invité des sports"

Pour le 27e épisode du podcast de Centre Presse Aveyron, la rédaction s’attaque au trampoline. Ce mercredi 3 avril 2024, c’est Michel Rouquette qui est "L’invité des sports" !

C’est le moment de rebondir ! Pour le 27e numéro de "L’invité des sports", Centre Presse Aveyron reçoit Michel Rouquette et sa vie… pleine de rebondissements !

Âgé de 77 ans, celui qui a été maire de Lacalm pendant 19 ans (2001-2020) est en effet une figure du trampoline en Aveyron, mais aussi en France et à l’international. Entre 1996 et 2008, Michel Rouquette a vécu quatre olympiades, d’Atlanta à Pékin en passant par Sydney et Athènes. Toujours présent au sein d’un comité départemental olympique (CDOS) qui se met au diapason de l’échéance parisienne cet été, il est "L’invité des sports" de Centre Presse Aveyron.

"L’invité des sports" fait intervenir chaque semaine un acteur ou une actrice du sport aveyronnais pour parler de son actualité avec notre rédaction. Le 27e opus est disponible ici :