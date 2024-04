Argences en Aubrac. La roue tourne aux établissements Mouliac !

C’est en 1982 que Philippe Mouliac intègre l’entreprise familiale créée par ses parents, Émile et Louise, 21 ans auparavant.

Il se marie en 1985 et Anne-Marie son épouse se forme alors au secrétariat et à la comptabilité et collabore au développement de la concession Renault. En 1999, l’heure de la retraite ayant sonné pour Émile, c’est Philippe qui prend les commandes de la machine ! Les années suivantes défileront toujours au rythme des investissements (construction nouvelle, reprise des agents de Mur-de-Barrez, de Thérondels et de Curières) et les tracteurs Renault deviendront des tracteurs Claas.

Le 1er juin 2015 un terrible incendie détruira une grande partie de la concession de Ste-Geneviève mais Philippe et Anne-Marie, épaulés par leur fille Marion et de leurs salariés, trouveront la force de remettre de l’huile dans le moteur ! Ils reconstruisent alors un nouveau bâtiment, plus grand et plus moderne. En 2021, Philippe et Anne-Marie cèdent l’entreprise à Christophe Marcillac tout en y restant salariés.

Samedi dernier, à Soulages-Bonneval chez Marie-Hélène, c’est autour d’un très bon repas que le couple Mouliac a voulu partager anecdotes et discours emplis d’émotion avec famille, salariés, salariés retraités et conjoints.

La nuit tombée ce ne sont pas les klaxons des tracteurs mais les rires et les chansons qui résonnaient encore, synonymes de l’ambiance chaleureuse et familiale que Philippe a toujours su véhiculer dans l’entreprise et dont il avait reçu en héritage de son père Émile.

Tous ont tenu à remercier "les patrons" et leur souhaiter une très belle retraite, entourés de leurs enfants, petits-enfants et de leur nouveau cheptel !