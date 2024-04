PODCAST. Palmarès, ambitions, anecdotes… à l’aube de la nouvelle saison de quilles de huit, la quadrette Marcillac est "L’invitée des sports"

Element incontournable du sport aveyronnais, les quilles de huit sont à l’honneur du 29e numéro du podcast de Centre Presse Aveyron, ce mercredi 17 avril 2024. Avec une quadrette que l’on ne présente plus !

Le 29e épisode de "L’invité des sports" fait honneur à une discipline d’exception en Aveyron : les quilles de huit ! Et ce mercredi 17 avril 2024, c’est une quadrette bien connue des puristes qui parle au micro…

Double tenante du titre au Championnat de l’Aveyron en Excellence, la quadrette de Christophe Marcillac lance sa saison à Flavin, ce dimanche 21 avril. Avec Jean-Sébastien Bes et la fratrie Planques, composée de Jean-Marc et Olivier, le quatuor, qui s’est aussi adjugé la Coupe de l’Aveyron l’an passé, se livre. Entre grandes ambitions et anecdotes croustillantes… Rendez-vous au club de Sainte-Geneviève, pour "L’invité des sports" !

"L’invité des sports" fait intervenir chaque semaine un acteur ou une actrice du sport aveyronnais pour parler de son actualité avec notre rédaction. Voici le 29e numéro :