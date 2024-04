Argences en Aubrac. Les Martagons se produiront le 13 avril

Les Martagons de l’Aubrac continuent leur tournée aveyronnaise, après une montée à Paris couronnée de succès ! C’est à Sainte-Geneviève que la troupe va s’arrêter le samedi 13 avril et monter ses tréteaux. Au programme : deux représentations l’une à 15 h, l’autre à 21 h… Les heureux habitants de Sainte-Geneviève sont gâtés… Trois pièces en une !

"Mariages ?" Tel est le titre prometteur de ce nouveau spectacle qui fait dialoguer deux textes contemporains et un texte classique sur ce sujet délicat… Quelle est la place du consentement, de la liberté face au poids des traditions ? Le bonheur et le plaisir sont-ils compatibles avec la contrainte et la pression familiale ? Graves questions que les Martagons, fidèles à leur parti pris d’humour et d’ironie, tournent en comédie joyeuse et débridée sous le patronage souriant de la Baronne Staff (Traité de savoir-vivre.), de Molière (Georges Dandin) et de Jean Vilar (la Farce des jeunes filles à marier).

Le public, nombreux et enthousiaste, y a, pour sa part, répondu par des rires et des applaudissements nourris !

Ajoutons des décors superbes, des sons et éclairage soignés, des costumes particulièrement réussis, le bagout et les pirouettes d’une troupe dynamique et complice.

Tous les ingrédients sont réunis pour passer une excellente soirée de théâtre en famille ou entre amis !

Samedi 13 avril à 15 h et 21 h à la salle des fêtes de Ste-Geneviève.