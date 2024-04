Canet-de-Salars. Fin de saison en musique pour la Canétoise avant la dernière soirée

Samedi dernier, l’association de danses traditionnelles et folkloriques avait invité ses adhérents et leurs amis au repas dansant de fin de saison à la salle des fêtes de Canet. Ce repas préparé en partie par le traiteur Rolland Molinier, servi par les membres du bureau et les bénévoles et a été très apprécié. Ceux-ci d’ailleurs ont été félicités et remerciés par le président à la fin de repas, et la danse reprenait aussitôt avec les accordéonistes

Jean-Louis, Bernard et Didier. Cette soirée a été une belle réussite car elle a permis aux invités de se retrouver et de partager aussi quelques agréables moments de danses.