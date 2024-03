Canet-de-Salars. Le club des Chênes toujours aussi solide

Le club des Chênes a tenu son assemblée générale tout récemment devant une cinquante d’adhérents, en présence du maire Francis Bertrand. Le président Christian Coulon les a accueillis et a rappelé et commenté toutes les activités qui ont été réalisées en 2023.

Il a ainsi rappelé les rencontres du jeudi avec parties de belote ou de scrabble suivie d’un goûter offert par le club ; la galette en janvier ; l’assemblée générale suivie d’un repas à Ségur en mars ; le méchoui en juillet devant la salle des fêtes ; la sortie à Cordes et Albi en septembre ; le quine en novembre avec beaucoup de monde ; le repas de Noël en décembre au restaurant de Saint-Martin les Faux… Le trésorier Jeannot Rudelle a ensuite fait état des comptes du club qui laissent apparaître un solde positif de 1 100 €. Pour 2024 le programme a déjà été plus ou moins établi comme suit : repas stockfisch à Rignac (départ en covoiturage) le 9 avril ; méchoui ou repas agneau le 18 juillet ; sortie d’un jour dont le lieu n’est pas officiellement connu à ce jour le 12 septembre ; quine le 3 novembre et repas de Noël le 12 décembre.

Certaines animations des clubs voisins ont été annoncées et après avoir remercié les membres du bureau et tous les bénévoles, la réunion s’est clôturée par un apéritif pris sur place. Ensuite le groupe a rejoint l’Hôtel des Voyageurs à Pont-de-Salars qui avait préparé un très bon repas que chacun a apprécié. Et c’est dans une très bonne ambiance que s’est déroulée cette soirée avec chansons, blagues et pour certains une partie de belote.