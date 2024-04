Saint-Saturnin-de-Lenne. Introduction aux huiles essentielles

Margot Pauvers, conseillère DoTerra , animait récemment un atelier d’introduction aux huiles essentielles. Plus de 20 personnes y ont participé. Les huiles essentielles c’est quoi ? Où et comment sont-elles fabriquées? Margot répond avec clarté et précision. Elle met en garde: "elles sont loin d’être toutes égales" et explique comment reconnaître une huile essentielle saine et de qualité.

"Les huiles essentielles sont des solutions naturelles et efficaces qui permettent d’agir sur les causes et pas seulement sur les symptômes des maux de tous les jours" dit Margot qui par son activité de Coach et de Praticienne REIKI prend en compte la façon dont chacun fonctionne.

Elles sont utilisées en application cutanée, en dilution à boire ou en diffusion ; chacune de ces 3 méthodes est sûre si elle est utilisée comme il convient.

L’atelier a permis de (re)découvrir quelques huiles : menthe poivrée, orange, arbre à thé. En fait il suffit d’une dizaine d’huiles essentielles pour répondre à 90% des bobos quotidiens pour toute la famille.

Les participants ont écouté Margot avec beaucoup d’intérêt tout en se rafraîchissant avec une boisson et en dégustant des biscuits aromatisés au naturel, avec une huile essentielle !