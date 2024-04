Saint-Saturnin-de-Lenne. Un bel après-midi de loisirs créatifs

Ce samedi 6 avril, premier jour des vacances, l’Elan proposait un après-midi de loisirs créatifs. Une douzaine d’enfants accompagnés de leurs parents ont pris part à cette activité. Au travers des ateliers animés par Martine, Hyacinthe, Anthony et Patricia, ils ont exercé leur imagination et leur créativité ainsi que leur dextérité manuelle. Par exemple, réaliser un joli petit lapin-corbeille à partir d’une assiette de carton, ou encore décorer un petit chapeau avec divers objets printaniers et pourquoi pas dessiner et colorier le printemps, la belle nature qui se dévoile en ce début de printemps… les enfants sont ravis ! Le temps passe vite d’un atelier à l’autre et c’est l’heure de la chasse aux œufs de Pâques, sur le terrain, avec un agréable soleil. Des boissons et des gâteaux régalent petits et grands et viennent clore ce bel après-midi.