Saint-Saturnin-de-Lenne. "Embellir, accueillir" : les deux axes du nouveau projet municipal

Il y a quelques jours de cela, une réunion d’information et d’échanges – dont l’annonce avait été faite lors de la cérémonie des vœux – s’est tenue en présence de quelque 70 administrés. La thématique du thème exposée par le maire se résumait en deux mots : "embellir-accueillir" ; eux-mêmes déclinés en plusieurs axes : des structures d’accueil, un bourg et un hameau accueillants, et la mise en avant du patrimoine.

Pour les résidents actuels ou à venir, ce projet propose des structures d’accueil adaptées : une résidence autonomie, deuxlogements sociaux. Par ailleurs, dans le bourg, des maisons sont à la vente et deux sont proposées à la mairie (restauration ou démolition, à voir), un nouveau lotissement est mis à l’étude.

Pour un bourg accueillant, le fonctionnement des réalisations phares du précédent projet (salle des fêtes, mairie et poste, tiers lieu et restaurant) situées au Pré de La Clastre, nécessite la construction d’un parking. Il sera situé à l’est de l’ancien terrain de foot et favorisera l’accueil lors des fêtes, cérémonies et spectacles. L’aire de jeux pour les enfants sera rafraîchie et améliorée tandis que le reste du terrain de foot deviendra une aire ombragée pour la promenade et la détente. Après une réflexion auprès des occupants actuels (société de chasse, comité et bric-à-brac) les garages seront transformés pour une autre affectation. À la Roque Valzergues, l’accès sera facilité par la création de petits parkings et de voies piétonnières dans le respect d’une approche historique, les murs en pierres sèches seront restaurés, les réseaux enfouis ; un éclairage à l’ouest mettra en valeur ce site exceptionnel et notamment l’église, la forteresse et le rocher de la vierge.

La mise en avant du patrimoine s’inscrit en bonne place dans ce projet. Les thermes gallo-romains seront protégés par une couverture (structure légère) ; il est prévu un ponton et des panneaux d’interprétation ainsi que leur desserte par un axe piétonnier (parcours promenade et découverte). Les cloches de l’église de La Roque et la statue de la Vierge ainsi que le toit et des éléments en grès de l’église de Saint-Saturnin doivent être repris ou réparés. Aux caves de l’Estang, en vue d’une revalorisation fromagère et touristique, il est prévu d’aménager l’accessibilité, la voirie et l’assainissement. Le patrimoine naturel n’est pas oublié : entretien des chemins de randonnée très fréquentés et mise en valeur (dans le style land art) de certains points remarquables des paysages.

La présentation de ce projet dont les réalisations s’échelonneront sur 4 à 5 ans, a été suivie d’un échange entre la municipalité et les participants autour du verre de l’amitié.