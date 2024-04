Saint-Saturnin-de-Lenne. Atelier Gribouille de Pâques

L’atelier Gribouille de Pâques a une nouvelle fois enthousiasmé les enfants. Anthony s’est associé à Hyacinthe afin de mieux encadrer les activités proposées : peinture sur œufs, coloriages de Pâques et marionnettes à confectionner (un lapin et un poussin sortant d’un œuf). Les enfants ont adoré l’atelier, ils ont réalisé toutes les activités, épuisant le stock prévu. Les réalisations étaient très colorées et printanières. Vraiment, les enfants en redemandent et ont hâte de participer au prochain Gribouille. Ils ont des âges différents ; ils viennent de St-Saturnin pour la majorité mais d’autres sont de passage ou en vacances dans la famille. Plusieurs sont des habituées et participent à chaque atelier. Hyacinthe et Anthony ont été remerciés et complimentés. Cette belle matinée s’est terminée autour de petits gâteaux, jus de fruits et bien entendu… œufs de Pâques !