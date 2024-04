Saint-Saturnin-de-Lenne. Succès du premier atelier Créa’Terre

Samedi 20 avril, le premier atelier Créa’Terre a connu un succès incontestable. Douze participants sont venus découvrir l’univers de la poterie. Pendant deux heures ils ont bénéficié des explications et des conseils de deux passionnées : Magalie Buffière et Nicole Cantagrel. Ils se sont approprié une balle d’argile ; ils l’ont malaxée et se sont efforcés à la travailler, à la façonner… avec plus ou moins de succès et avec un plaisir certain. Les mains sont salies par l’argile mais ça fait du bien de revenir à ce contact primaire avec la terre. En travaillant l‘argile, on se sent plus calme, plus apaisé. Chaque participant exprime sa créativité ; avec patience et persévérance, il finit par arriver à ce qu’il veut.

D’atelier en atelier, il va acquérir de la pratique et réaliser des objets personnalisés et uniques. Créa’Terre a lieu tous les samedis à 14 heures (accès cour de la mairie).