"Pour que l’Aveyron réussisse, il faut que chaque commune réussisse" : le Département maintient son cap avec conviction face aux élus du territoire

Maires et présidents de communautés de communes étaient réunis ce lundi matin par Arnaud Viala, qui avait également invité le sociologue et politologue Jérôme Fourquet.

En janvier 2022, le président du département, Arnaud Viala, avait invité à l’Athyrium d’Onet-le-Château, les maires et présidents de communauté de communes pour présenter les 12 défis de l’Aveyron. Sa politique en somme. Un an et demi plus tard, même lieu même heure, il a invité la même assemblée à se réunir. Pour une sorte de point d’étape sur la politique mise en place.

Il a ainsi pu assurer aux élus que le cap n’avait pas changé, même si le contexte, lui, évolue. Qu’il soit budgétaire, lié aux tensions dans le monde, ou encore aux évolutions administratives, avec notamment la présentation du rapport Woerth sur ce sujet le 3 mai. " Nous avons ajusté, aménagé voire saisi des opportunités comme celle d’avoir été retenu pour l’expérimentation France Travail, pour avancer" souligne Arnaud Viala, qui a volontairement mis de côté un message partisan lors de ce forum. Si ce n’est de penser fermement que la méthode du Département est la bonne.

Roquefort, station de ski, terrains synthétiques….

Il a ainsi opté dans sa présentation pour des faits. Sur l’aménagement du territoire par exemple : "L’accès aux terrains synthétiques représente un coût important et nécessaire. Notre souhait est d’accompagner la réalisation d’un terrain synthétique par communauté de communes avec un accès pour chaque village".

Arnaud Viala a aussi parlé des aménagements routiers. "Nous sommes pionniers dans l’expertise des ouvrages d’art" a-t-il lancé tout en mettant en exergue "le développement des mobilités douces". L’animation territoriale fut également mise en avant avec "la mise en valeur de roquefort, la conversion des stations de ski, la réflexion à mener sur les musées départementaux".

Le président du Département a également réitéré son souhait de transformation des guichets uniques en augmentation de la présence et de l’accessibilité sur l’ensemble du territoire. Sa volonté de voir une plateforme départementale d’approvisionnement de produits de qualité, d’aller au bout de cette RN88 et de faire du palais épiscopal à Rodez "un lieu phare de l’attractivité du département en 2026, moderne et reflétant l’ambition collective".

Arnaud Viala a également expliqué le poids financier de la liaison aérienne entre Rodez et Paris et la raison pour laquelle le Département a du mal à prendre une décision pour maintenir la soutenabilité de cette ligne. D’autant que la clé de répartition au sein du syndicat mixte gestionnaire doit aujourd’hui être revue, la CCI étant légalement contrainte de se retirer.

Des élus à "rassurer"

En filigrane à ces messages, il y avait celui de dire aux élus "que le département est bien à leurs côtés et travaille avec eux dans un partenariat "chromosomique". Arnaud Viala a même cité un de ses prédécesseurs à la présidence du Département, Jean Puech, qui disait : "Pour que l’Aveyron réussisse, il faut que chaque commune réussisse". Un message délivré alors que ces élus ont traversé, dans leur mandat qui s’achèvera en 2026, "une crise sanitaire, sécuritaire et aujourd’hui budgétaire". Des élus qu’il faut rassurer" soutient Arnaud Viala.

C’est dans ce contexte-là qu’il a invité Jérôme Fourquet, sociologue et politologue, en laissant à ce dernier un temps de parole bien plus important afin qu’il éclaire les élus aveyronnais sur l’évolution de la France et des Français. Un temps de pause éclairant qui guidera sans nul doute les élus aveyronnais dans leur réflexion.