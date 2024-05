Muret-le-Château. La magie intacte des marionnettes

Les marionnettes ont fait vivre une expérience unique aux enfants et parents, complicité et concentration. Du jeu de rôles marionnette-marionnettiste à la construction d’une marionnette, toutes les improvisations ont été de grande qualité. Il faut dire que cet atelier était animé avec bonne humeur, musique et savoir faire par Frédéric Féliciano.

Son spectacle de marionnettes "Sha Doizo" a été proposé aux élèves de maternelles du territoire et en soirée à Marcillac, la veille, dans le cadre du programme culturel de la communauté des communes Conques-Marcillac.

L’atelier organisé à Muret permettait au public de découvrir les techniques de l’artiste et de partager un moment ludique et créatif en famille. Pour compléter, la municipalité de Muret-le-Château, a proposé dans le cadre du printemps des poètes et les éditions Gallimard, une rencontre autour du feu. Quelques personnes, trop peu, ont apprécié d’écouter Bernard… venu lire le recueil de poèmes "l’arbre" de Jacques Prévert. Au final, un très agréable moment et un grand merci qui a été adressé à ces intervenants qui apportent la culture jusqu’au cœur des petits villages