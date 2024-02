Muret-le-Château. Le comité d’animation peaufine 2024

Le comité d’animation a tenu son assemblée générale, l’occasion pour Bernard Hébrard, président, de rappeler les activités 2023. Si ce fut une déception pour carnaval, le quine a connu un très vif succès, comme le vide-greniers et le repas du 14 août, à l’inverse du spectacle du même jour. La bourse aux jouets et le réveillon du 31 décembre ont aussi bien fonctionné.

Pour 2024, des animations sont déjà programmées, comme le vide-greniers du 7 juillet, le quine du 14 août et la fête du 15 août avec son petit-déjeuner et le repas du soir avec soirée dansante. La bourse aux jouets aura lieu le 16 novembre et le repas du réveillon le 31 décembre au soir comme il se doit. Le nouveau bureau se compose comme suit : Bernard Hébrard, président ; Sylvie Andrieu, vice-présidente et trésorière ; Christine Lefer, trésorière adjointe ; Jean-Philippe Hugon, secrétaire. La séance s’est terminée par une soupe au fromage préparée par le président. La carte d’adhérent est maintenue à 10 € et ceux qui souhaitent s’engager seront les bienvenus.