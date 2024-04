Saint-Martin-de-Lenne. Réunion de préparation de la journée de la mobilité douce "la belle virée"

Vendredi dernier, l’association Adoc a réuni à la salle de la mairie l’association Canopée, les cyclos motivés12, l’Auberge espalionne, le Labo d’aqui, et INVD, afin de peaufiner les derniers préparatifs de la journée de la mobilité douce en milieu rural "La belle visée". Cette manifestation se déroulera le samedi 27 avril sur la commune et à St-Geniez-d’Olt. Son objectif est de proposer aux habitants de la Communauté de communes des Causses à l’Aubrac, différents temps pour découvrir les modes de mobilité douce en milieu rural et pour essayer différents moyens de transport, échanger et débattre sur les avantages à ces alternatives et les difficultés à les utiliser plus régulièrement.

À l’issue de la réunion, qui s’est déroulée en visioconférence, tout a été parfaitement calé. Certains cyclistes venant de loin, seront accueillis dès le vendredi soir et hébergés à la salle des fêtes, ainsi que le samedi soir. L’association Adoc leur offrira le petit-déjeuner.

Au programme : de 8 h à 9 h : parcours de la flotte de St-Martin-de-Lenne vers St-Geniez-d’Olt. Une flotte de véhicules légers : vélo, triporteur, quadricycle, bestiole… (trajet sécurisé).

À St-Geniez-d’Olt : de 9 h à 13 h : animations au marché, sous le cloître. Arrivée de la flotte à 9 h, puis stands animés : essais et démonstrations des véhicules, quiz sur la mobilité et bien d’autres choses, le tout en musique. De 12 h 30 à 13 h : repas tiré du sac sur le marché de St-Geniez avec les producteurs, à 13 h 30 : départ de la flotte pour un retour vers St-Martin-de-Lenne. Puis l’après-midi à St-Martin-de-Lenne : de 14 h à 19 h : animations place de la mairie : démonstrations, échanges et ateliers : comment se déplacer chez nous ? À pied, en vélo, en "bestiole" ? Venez tester un véhicule sur le circuit d’essai ! Comment électrifier son vélo ? Fresques de la mobilité et du climat. Le tout accompagné de jeux et de musique ! De 15 h 30 à 18 h 30 : ateliers coopératifs sur la transition énergétique. "Fresque du Climat" , comprendre les enjeux du réchauffement climatique, "Fresque de la Mobilité", comprendre comment décarboner nos déplacements, "atelier 2 tonnes", comprendre comment baisser ses émissions de carbone au quotidien. Les ateliers nécessitent une inscription préalable, car les places sont limitées. De19 h à 20 h 30 : apéro/concert avec le groupe "Zico Duo", repas organisé par la ferme de Mayrignac (repas payant 15 €).

De 19 h à 22 h : ciné débat à la mairie de St-Martin-de-Lenne. Apéro concert avec Paprika. Repas partagé ; à 20 h 30 : projection du documentaire Aveyronnais "Virage vers le Futur !", suivi d’un temps d’échanges.