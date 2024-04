Saint-Martin-de-Lenne. La mairie a fait un lifting

Au cours de ce premier trimestre, les locaux de la mairie se sont refait une beauté. Le secrétariat, le bureau du maire et la salle du conseil ont été entièrement rafraîchis, murs repeints, sols refaits, sanitaires entièrement rénovés, tout en maîtrisant le coût des travaux.

Tout cela n’aurait pas été possible sans les compétences de l’employé de mairie, Cyril aidé par des élus du conseil municipal. Seuls les matériaux ont été acquis. Une économie importante pour la commune puisqu’elle avoisine les 15 000 €.

Ces travaux étaient amplement justifiés puisqu’ils contribuent en rendre plus accueillant et moderne les bureaux et ils participent au bien-être de ceux et celles qui y travaillent.

Par la même occasion, la façade de la mairie a été également rajeunie.

Il faut remercier Carole Solanet, la secrétaire de mairie, qui pendant le temps de cette rénovation a dû s’adapter en travaillant dans des conditions peu idéales : bruits, poussière…

Merci à toutes les parties prenantes pour ces travaux, pour le temps passé, et pour leur investissement pour rendre le village agréable et attractif.