Saint-Martin-de-Lenne. La Caf 12 et la Com’com reconduisent la Convention Territoriale Globale

Sébastien Cros, 1er vice-président de la Communauté de communes des Causses à l’Aubrac, la présidente de la Caf 12, Anne Calvet et son directeur, Stéphane Bonnefond, ont acté le renouvellement de leur partenariat jusqu’en 2027 en signant une Convention Territoriale Globale le jeudi 29 février.

Cette convention s’établit sur une durée de 5 ans (2023-2027) et permettra à tous les acteurs de participer au projet du territoire. Les signataires de cette convention traduisent leur engagement et leur volonté de développer des équipements et services complets, innovants et de qualité pour les familles et usagers du territoire. Réelle démarche de construction d’un projet social de territoire, la Convention Territoriale Globale permettra de répondre à nos besoins sociaux à travers 3 grands axes de travail : comment affirmer "les Causses à l’Aubrac" comme un territoire de vie pour les familles, à l’écoute de leurs besoins, soucieux de la qualité des services et de l’équilibre territorial ? Que proposons-nous collectivement pour faire une place aux jeunes et accompagner au mieux leur devenir d’adulte ? Comment conforter le rôle et la visibilité des structures de l’Animation de la Vie Sociale comme pôle ressources pour tous et lieux relais pour les partenaires en capacité d’irriguer le territoire et d’accompagner les habitants et leurs initiatives ?

La Communauté de communes et la Caisse d’Allocations Familiales se réjouissent de la signature de cette convention et comptent sur la contribution de tous pour la réflexion et la mise en œuvre d’actions qui auront un impact concret et direct pour les habitants.