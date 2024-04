Espalion. Le club "amitié 53-52" passe à table

C’est une association ou plutôt une réunion de deux classes qui porte bien son nom. Depuis des années on s’y retrouve régulièrement pour des moments de convivialité. C’était d’abord sur les berges du Lot du côté de Coudoustrines puis sur les hauteurs d’Alayrac. Les années passant, même si à 90 ans passés petit à petit les rangs s’amenuisent (surtout du côté des hommes) l’esprit reste. Les deux derniers "présidents" Louis et Gaby disparus, c’est les dames avec Louisette et Denise qui ont pris les choses en main et c’est au restaurant de l’Hôtel de France que le rendez-vous était donné ce mardi pour y déguster un excellent repas aux saveurs aveyronnaises autour de l’incontournable aligot. Encore une très belle journée d’amitié.