Un homme a été condamné à été condamné à un an de prison ferme après s'en être pris violemment à sa conjointe.

La journée de ce 28 avril s’annonçait particulièrement festive pour un couple d’Espalionnais. Mais après des passages de bar en bar, elle s’est mal terminée. Jusqu’en détention provisoire même pour l’homme.

Et après trois jours à Druelle, il comparaissait devant le tribunal de Rodez vendredi 3 mai 2024 dans l'après-midi. L’occasion de revenir sur cette fin de journée où, sur fond de jalousie, il s’en est pris violemment à sa conjointe. Jusqu’à une strangulation durant laquelle elle dira, lors de son audition, avoir eu "peur de mourir"…

"Je bois une quinzaine de bières par jour"

Elle n’était pas présente lors du procès ce vendredi. Taiseux, son conjoint défendu par Me Cédric Galandrin a juré qu’il mettrait un terme à cette relation "toxique". Il a aussi fait part de son traumatisme d’avoir été incarcéré, ce qu’a entendu le tribunal présidé par Geneviève Boussaguet : elle a condamné le prévenu, âgé de 52 ans et titulaire d’un CDI dans une coutellerie, à une peine d’un an de prison ferme, aménageable via un bracelet électronique.

Il devra également suivre des soins pour traiter son alcoolisme : le soir des faits, son taux d’alcool s’élevait à 2,4 grammes d’alcool par litre de sang. "Je bois une quinzaine de bières par jour. Ce jour-là, j’avais bu du rouge à table aussi", n’a-t-il pas caché.