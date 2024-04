Sébrazac. Le Comité d’animation de St-Geniez-des-Ers en vadrouille au Futuroscope

Les membres du comité d’animation de Saint-Geniez-des-Ers se sont accordé un petit séjour de détente.

Au cours du week-end dernier, un groupe d’adhérents est parti pour le Futuroscope.

Entre voyages, sensations fortes et animations ludiques, petits et grands ont découvert les attractions du parc et les spectacles en 3D où ils se retrouvaient parfois acteurs. A la tombée de la nuit, les membres du comité ont admiré le spectacle d’eau et de lumière, donné sur une immense scène, où la magie s’était invitée et a fait rêver tout le monde.

Deux journées bien remplies qui ont comblé de bonheur les participants et permis à tous de faire une pause récréative avant de se replonger dans le programme des animations.