Sébrazac. Didier Blanc parle d’Europe et du parlement

La médiathèque d’Estaing a invité l’Estagnol et professeur de droit public à l’université Toulouse Capitole, Didier Blanc, pour une rencontre éclairante sur l’Europe et son parlement, dont nous voterons les membres dans moins de deux mois. Ce rendez-vous s’intitulait : "Europe : quel avenir ?"

Une assemblée de plus de 70 personnes a témoigné de son intérêt pour le sujet. Elle était accueillie dans la salle d’animation où une table présentait une vingtaine de livres qui traitent de ce thème et que l’on pourra retrouver à la médiathèque, en consultation ou en emprunt, dans un espace dédié. Le dernier ouvrage du professeur invité vient de sortir en mars 2024 aux Éditions Bruyland. Il est intitulé "Le Parlement européen, assemblée des citoyens de l’Union européenne" et peut être commandé en librairie.

D’autres sont beaucoup plus "grand public", allant jusqu’à se présenter en bande dessinée.

Après avoir attentivement écouté l’enfant du pays parler avec excellence et pédagogie de l’élaboration historique d’une Europe des nations, de son fonctionnement, et de sa marche inéluctable, le public a nourri de questions et de commentaires une rencontre riche en enseignements qui s’est poursuivie autour du verre de l’amitié.