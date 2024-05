Sébrazac. Trente-huit équipes en lice au concours de belote

Les joueurs de cartes avaient rendez-vous à Sébrazac pour la belote mensuelle de l’association Sébrazac Initiative.

Samedi soir dernier, trente-huit équipes étaient en lice pour ce concours. Les parties se sont déroulées comme à l’accoutumée dans une ambiance de franche camaraderie, entrecoupées de petites pauses autour d’un café ou d’un morceau de gâteau. À l’issue des quatre parties de dix donnes, les organisateurs ont établi le palmarès de la soirée : les jambons ont été remportés par Georges et Michel arrivés en première position, les seconds, Mado et Thierry, gagnent les corbeilles garnies et les troisièmes, Daniel et Henri, repartent avec les Roquefort. La moitié des équipes engagées est repartie avec un lot. Bravo à tous les joueurs. Prochains concours de belote les samedis 25 mai, 22 juin et 6 juillet.